EU traži objašnjenje od SAD-a: 'Ovo je kaos i jasno kršenje dogovora'

'Tražimo potpunu jasnoću o koracima koje Sjedinjene Države namjeravaju poduzeti nakon presude Vrhovnog suda', poručili su iz Komisije, dodajući da aktualne okolnosti ne pogoduju 'poštenoj, uravnoteženoj i obostrano korisnoj' trgovinskoj suradnji.

Europska komisija u nedjelju je u priopćenju upozorila da trenutačna situacija ozbiljno narušava stabilnost transatlantskih trgovinskih odnosa, prenosi Politico.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Trump najavio povećanje globalne carinske stope na 15 posto, pozivajući se na odredbu američkog Zakona o trgovini iz 1974., koja predsjedniku omogućuje privremeno uvođenje carina radi smanjenja trgovinskog deficita.

Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič razgovarao je s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom, dok Bruxelles pokušava utvrditi ostaje li na snazi trgovinski sporazum postignut prošlog ljeta u škotskom Turnberryju.

Zbog pravne i političke neizvjesnosti, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta Bernd Lange zatražio je odgodu glasanja o provedbi europskog dijela sporazuma. Trumpovo uvođenje novih carina, rekao je Lange, predstavlja 'jasno kršenje dogovora', zbog čega će predložiti privremenu obustavu ratifikacije.