EU traži objašnjenje od SAD-a: 'Ovo je kaos i jasno kršenje dogovora'

Europska unija zatražila je od Sjedinjenih Država da budu jasni o budućim trgovinskim potezima nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu rundu globalnih carina, unatoč nedavnoj odluci američkog Vrhovnog suda kojom su ranije mjere proglašene nezakonitima
Europska komisija u nedjelju je u priopćenju upozorila da trenutačna situacija ozbiljno narušava stabilnost transatlantskih trgovinskih odnosa, prenosi Politico.
'Tražimo potpunu jasnoću o koracima koje Sjedinjene Države namjeravaju poduzeti nakon presude Vrhovnog suda', poručili su iz Komisije, dodajući da aktualne okolnosti ne pogoduju 'poštenoj, uravnoteženoj i obostrano korisnoj' trgovinskoj suradnji.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Trump najavio povećanje globalne carinske stope na 15 posto, pozivajući se na odredbu američkog Zakona o trgovini iz 1974., koja predsjedniku omogućuje privremeno uvođenje carina radi smanjenja trgovinskog deficita.
Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič razgovarao je s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom i ministrom trgovine Howardom Lutnickom, dok Bruxelles pokušava utvrditi ostaje li na snazi trgovinski sporazum postignut prošlog ljeta u škotskom Turnberryju.
Zbog pravne i političke neizvjesnosti, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta Bernd Lange zatražio je odgodu glasanja o provedbi europskog dijela sporazuma. Trumpovo uvođenje novih carina, rekao je Lange, predstavlja 'jasno kršenje dogovora', zbog čega će predložiti privremenu obustavu ratifikacije.
Lange je poteze Washingtona opisao kao 'potpuni carinski kaos', upozorivši da među europskim partnerima raste nesigurnost jer nije jasno hoće li se SAD uopće pridržavati postojećeg sporazuma.
Europski parlament trebao je u utorak potvrditi zakon kojim bi se ukinule carine na dio američkih industrijskih proizvoda i jastoga, što je bio jedan od ključnih elemenata prošlogodišnjeg dogovora. O eventualnoj odgodi glasanja odlučivat će političke skupine Parlamenta na izvanrednom sastanku u ponedjeljak.
Zastupnici Zelenih također su podržali pauziranje procesa dok se ne razjasni američka trgovinska politika, ističući da su Trumpove carine, prema presudi suda, bile nezakonite i prema međunarodnom, ali i američkom pravu.