Topi se razlika između plaća u Hrvatskoj i Sloveniji: Za sve je zaslužan javni sektor

Iako je prosječna plaća i dalje veća u Sloveniji, razlika se tijekom ove godine smanjila na svega 12 posto. Vrijedi podsjetiti da su krajem 2022. godine, plaće u Sloveniji u prosjeku bile čak 36 posto veće nego u Hrvatskoj

Iako je rast plaća, potaknut ponajprije povećanjem u državnoj i javnim službama, u Hrvatskoj usporio, vidljiv je njegov utjecaj. Naime, po visini plaća se Hrvatska sve više približava Sloveniji. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna je neto plaća u srpnju ove godine u Hrvatskoj iznosila 1437 eura. Na godišnjoj je razini to realni rast od pet posto, a nominalni od čak 10 posto. No, u usporedbi s lipnjem, plaće su realno bile niže za 0,9 posto, a nominalno za 0,5 posto.

Smanjenje razlike Tijekom ove godine, do srpnja, prosječna je neto plaća u Hrvatskoj iznosila 1432 eura, što je nominalno više za 10,2 posto, a realno za 6,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, piše Lider. Prema posljednjim podacima Statističkog ureda Republike Slovenije (SURS), u lipnju je prosječna plaća u susjednoj nam zemlji iznosila 1610 eura, što je 12 posto više od prosječne hrvatske plaće. Za usporedbu, krajem 2022. godine prosječna je neto plaća u Sloveniji bila viša za 36 posto nego u Hrvatskoj. Gledajući bruto plaće u Hrvatskoj, one su u srpnju iznosile 2000 eura u prosjeku, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8 posto, a realno za 5,5 posto. Na mjesečno je razini, pak, to pad od 0,4 posto nominalno, odnosno 0,8 posto realno. U Sloveniji je, pak, prosječna bruto plaća 2540 eura, što je 27 posto više nego u Hrvatskoj.