pregled stanja

Topi se razlika između plaća u Hrvatskoj i Sloveniji: Za sve je zaslužan javni sektor

M.Da.

23.09.2025 u 10:06

Razlika u plaćama između Hrvatske i Slovenije je sve manja (ilustracija)
Razlika u plaćama između Hrvatske i Slovenije je sve manja (ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Pelin Yasar / Alamy / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Iako je prosječna plaća i dalje veća u Sloveniji, razlika se tijekom ove godine smanjila na svega 12 posto. Vrijedi podsjetiti da su krajem 2022. godine, plaće u Sloveniji u prosjeku bile čak 36 posto veće nego u Hrvatskoj

Iako je rast plaća, potaknut ponajprije povećanjem u državnoj i javnim službama, u Hrvatskoj usporio, vidljiv je njegov utjecaj. Naime, po visini plaća se Hrvatska sve više približava Sloveniji.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna je neto plaća u srpnju ove godine u Hrvatskoj iznosila 1437 eura. Na godišnjoj je razini to realni rast od pet posto, a nominalni od čak 10 posto. No, u usporedbi s lipnjem, plaće su realno bile niže za 0,9 posto, a nominalno za 0,5 posto.

vezane vijesti

Smanjenje razlike

Tijekom ove godine, do srpnja, prosječna je neto plaća u Hrvatskoj iznosila 1432 eura, što je nominalno više za 10,2 posto, a realno za 6,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, piše Lider.

Prema posljednjim podacima Statističkog ureda Republike Slovenije (SURS), u lipnju je prosječna plaća u susjednoj nam zemlji iznosila 1610 eura, što je 12 posto više od prosječne hrvatske plaće. Za usporedbu, krajem 2022. godine prosječna je neto plaća u Sloveniji bila viša za 36 posto nego u Hrvatskoj.

Gledajući bruto plaće u Hrvatskoj, one su u srpnju iznosile 2000 eura u prosjeku, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8 posto, a realno za 5,5 posto. Na mjesečno je razini, pak, to pad od 0,4 posto nominalno, odnosno 0,8 posto realno. U Sloveniji je, pak, prosječna bruto plaća 2540 eura, što je 27 posto više nego u Hrvatskoj.

Plaće u Sloveniji su i dalje više nego u Hrvatskoj (ilustracija)
Plaće u Sloveniji su i dalje više nego u Hrvatskoj (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: IGOR KUPLJENIK

Javni sektor je predvodnik

Analitičari Raiffeisen banke su u svojoj analizi naglasili da snažan rast plaća u javnom sektoru u protekle dvije godine stvara pritisak na rast plaća u privatnom sektoru. Ipak, očekuju da će dinamika rasta plaća usporiti zbog učinka baznog razdoblja, ali i činjenice da su prosječne neto i bruto plaće do veljače rasle dvoznamenkastim stopama, unatoč najavljenim poreznim izmjenama i povećanju osnovica plaća za zaposlene u javnoj i državnoj službi koje će biti vidljivo već na plaćama za rujan. 

U Sloveniji javni sektor također utječe na rast plaća. Naime, početkom godine je izmijenjen sustav plaća u javnom sektoru, što je dovelo do nominalnog rasta od 7,2 posto, a realnog od pet posto. Javni sektor je tom rastu doprinio s rastom od 10,6 posto na godišnjoj razini, a prosječna plaća u lipnju je iznosila 1861 eura. Privatni sektor je rastao svega tri posto te s prosjekom od 1494 eura, zaostaje za javnim sektorom. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
burzovni hit

burzovni hit

Je li Končar hrvatska Nvidia? 'Sve im je išlo na ruku. Ne vidim da ima kraja tome'
pojačana opskrba

pojačana opskrba

Signali proizvođača spustili cijene nafte prema 66 dolara
LJETNA ATMOSFERA

LJETNA ATMOSFERA

Hoteli u Istri rade kao da je špica sezone: Cijene su nam više nego lani

najpopularnije

Još vijesti