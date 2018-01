Simpatizirao naciste, mrzio poreze, a najradije bi bio pokopan u jeftinom sklopivom lijesu

Ingvar Kamprad bio je osnivač poznatog lanca Ikea i pokretač revolucije u trgovini namještajem, no nikad nije nijekao mladalačko simpatiziranje nacističkog pokreta i probleme s alkoholizmom, a unatoč enormnom bogatstvu kojim je raspolagao, radije je kupovao rabljenu odjeću na tržnicama i živio skromno

Njegova legendarna štedljivost i 'nevoljkost' plaćanja poreza navele su ga da se 1973. godine s obitelji preseli u Dansku , a nekoliko godina nakon toga i u Švicarsku, u kojoj je živio sve do povratka u Švedsku 2014. godine. Nastojanja da u što većoj mjeri izbjegne poreze dovela su do toga i da je vlasnička i korporativna struktura kompanije vrlo kompleksna te se u njoj nalaze i zaklade registrirane u Nizozemskoj te Lihtenštajnu. Porezne peripetije Ikee lani su zaintrigirale i europske vlasti te je EU započeo istragu o tome kako točno i koliko poreza plaća kompanija.

Najveća kontroverza vezana uz Kamprada ona je o njegovim simpatijama prema nacifašističkoj ideologiji. Prema vlastitom priznanju, Kamprad je od 1942. do 1945. godine bio član Novog švedskog pokreta, čiji je čelnik bio švedski fašist Per Engdahl . Kamprad je svoju mladalačku ideologiju kasnije proglasio najvećom greškom u životu iako je još dosta nakon toga ostao Engdahlov prijatelj. Knjiga koju je 2011. godine objavila autorica Elisabeth Asbrink donijela je i tvrdnje da je Kamprad ponešto ublažio svoje sudjelovanje u pokretu te da je aktivno regrutirao članove za švedske naciste.

Bez obzira na to, uz Kamprada su se oduvijek vezale priče o iznimno velikoj štedljivosti koju je on pripisivao korijenima iz skromne švedske regije. Usprkos tome što si je mogao priuštiti što god je želio, u vlasništvu je imao tek prosječni Volvo , putovao je ekonomskom klasom, odjeću je kupovao na tržnicama rabljenom robom, a hranu pred zatvaranje tržnica, kad se nadao da će uspjeti dogovoriti bolju cijenu . Njegove kuće u Švicarskoj bile su namještene uglavnom Ikeinim namještajem, a prijatelji su komentirali kako po njegovom svakodnevnom izgledu nikada ne biste mogli pretpostaviti da se pokraj vas nalazi milijarder.

Uz tu mrlju iz prošlosti, za Kamprada je bilo poznato to da se godinama borio s alkoholizmom. Problemi su počeli još kad je u ranoj fazi razvoja kompanije proizvodnju Ikeina namještaja prebacio u Poljsku, a nastavili su se i do nekoliko godina pred kraj života. Zna se i to da se dva puta ženio: u prvom braku posvojio je kćer Anniku, dok je u drugom braku dobio sinove Petera, Jonasa i Matthiasa.

S početkom milenija Ingvar Kamprad je polako počeo prebacivati poslove na sinove, da bi se iz čelništva kompanije formalno potpuno maknuo 2013. godine, iako se tvrdi da je i dalje nastavio sudjelovati u njenom vođenju. Prema onima koji su ga bliže poznavali, a i prema njegovim vlastitim tvrdnjama, problemi i kontroverze iz njegovog života bili su dio cjeline i ravnoteže kojima je s druge strane stajala želja te vizija da njegova Ikea kupcima širom svijeta omogući lakši život prihvatljivijim namještajem.

Ako je suditi po toj životnoj filozofiji, Kamprad bi, da je u mogućnosti, vjerojatno inzistirao i na tome da se njegov lijes sastavi od praktično pakiranih, moderno dizajniranih i cjenovno prihvatljivih dijelova. Ono što je, ionako, ostavio svijetu u naslijeđe.