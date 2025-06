Ikea zatvara svoje tri trgovine: Primijetili su promjenu navika kupaca

Dakle, ne radi se o klasičnim trgovinama, gdje kupci mogu odmah kupiti i ponijeti namještaj i drugu robu sa sobom, već o mjestima gdje mogu planirati ili dizajnirati svoj dom uz savjetovanje sa stručnjacima, piše The Street .

No, u sklopu novog koncepta Plan & Order Point zatvorit će dvije trgovine u Engleskoj i jednu u Kaliforniji. Riječ je o poslovnicama površine od 280 do 1400 kvadrata.

Poznati švedski lanac trgovina namještajem i kućanskom opremom, Ikea , odlučila je zatvoriti nekoliko poslovnica. U suprotnosti je to s njihovom politikom širenja poslovanja.

U Ikei su donijeli ovu odluku zbog promjena u navikama kupaca, izazvanima pandemijom koronavirusa. Ponajprije se to očituje porastom kupnje online i smanjenim brojem posjeta fizičkim trgovinama. Uz to, primijetili su povećanu potražnju za uslugom Click and Collect, ali i manji interes za kućne dodatke.

Iako bi sve tri trgovine trebale biti zatvorene do kraja ovog mjeseca, u Ikei planiraju otvoriti nove lokacije svojih Plan & Order Pointova u ovoj i sljedećoj godini, napose u Sjedinjenim Američkim Državama.