Banka upozorila: Plaćanje ovim karticama od danas više nije moguće

15.10.2025 u 12:57

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: LUONG THAI LINH
Zagrebačka banka poslala je obavijest svojim korisnicima da od 15. listopada više neće moći koristiti postojeće Visa kartice

Klijentima su na adrese dostavljene nove Mastercard kartice koje su trebali aktivirati do danas.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu.

