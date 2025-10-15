Banka upozorila: Plaćanje ovim karticama od danas više nije moguće

Klijentima su na adrese dostavljene nove Mastercard kartice koje su trebali aktivirati do danas.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu", poručili su iz banke.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu.