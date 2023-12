Rastu plaće od 1. siječnja: Provjerili smo kome, koliko i uz koje uvjete

Novim poreznim rasterećenjem dohotka Vlada je otvorila prostor za rast plaća većini zaposlenih, a najveću povišicu mogu očekivati najslabije plaćeni radnici. Porezne izmjene od početka iduće godine donose ukidanje prireza, podizanje osobnog odbitka s 530,90 na 560 eura i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama.

Povišice ovise o odlukama općina i gradova

Na visinu plaće u novoj godini značajan utjecaj imat će i odluke jedinica lokalne samouprave, s obzirom na to da je Vlada prepustila gradskim i općinskim vlastima da same određuju visinu poreza na dohodak unutar utvrđenog raspona. Općine i gradovi mogu propisati nižu poreznu stopu u rasponu od 15 do 23,6 posto, a višu u rasponu od 25 do 35,4 posto.