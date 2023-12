Raste iznos neoporezivih primitaka, sindikati upozoravaju na loše strane

Porezna stručnjakinja taj Vladin potez smatra pozitivnim.

-Kome ide više na ruku - mislim i jednima i drugima, naravno da poslodavci to koriste kako bi nagradili svoje zaposlenike neoporezivo, što znači da im mogu isplatiti bez plaćanja dodatno doprinosa i poreza-, rekla je Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore za Dnevnik HRT-a.

HOK: Dodatna mogućnost nagrađivanja radnika

Poslodavci su zadovljni i kažu, tko god može, isplaćivat će veće naknade.

-Znači ovo je još jedna dodatna mogućnost nagrađivanja radnika kako bi mi svi bili konkurentniji zapadnom tržištu, a i konkurentniji na domaćem tržištu-, rekao je obrtnik i predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar.

-To je situacija dobra za zaposlenike, ali koja je dobra i za poslodavca, a hvala Bogu - država se odrekla jednog dijela svojih primanja-, nadovezao se vlasnik tvrtke OMP Vladimir Pleško.

No povećanje neoporezivih primitaka ne znači previše zaposlenicima sa srednjim i visokim plaćama - napominju u HUP-u.

-Ono što Hrvatska treba napraviti po pitanju srednjih odnosno visokih plaća - tu bi trebalo nastaviti s poreznim rasterećenjem-, ustvrdio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

Sindikati upozoravaju: Postoje loše strane

I u sindikatima upozoravaju - povećanja neoporezivih primitaka imaju i loše strane.

-To je doista potrebno jer ljudi traže bilo što da mogu preživjeti, ali to smanjuje njihov pritisak na sam rast plaća, a s druge strane, jednog dana kad odlaze u mirovinu, to im nedostaje u mirovinskoj osnovici-, upozorio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Isplata neoporezivih primitaka, napominje Sever, nije obvezujuća za poslodavca. Tako čak ni isplata dnevnica za službena putovanja nije, nažalost, zakonom propisana.