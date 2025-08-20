podaci europske komisije

Evo gdje porez na nekretnine najviše pogađa građane, a gdje ga gotovo i nema

L. F.

20.08.2025 u 06:02

Grad Zagreb
Grad Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Porezi na nekretnine u Europi iz godine u godinu privlače sve više pozornosti, i to ne samo zbog svojih učinaka na državne proračune, nego i zbog utjecaja na tržište stanovanja. Dok u nekim zemljama predstavljaju ključni izvor prihoda, u drugima se minimalno ubiru. Prema podacima Europske komisije za 2023., udio poreza na nekretnine u BDP-u varirao je od tek 0,3 posto u Češkoj i Estoniji do čak 3,7 posto u Francuskoj. Prosjek Europske unije iznosio je 1,9 posto

Kad se promatra šira slika, koja uključuje i zemlje EFTA-e, Ujedinjeno Kraljevstvo i Tursku, Velika Britanija stoji rame uz rame s Francuskom na vrhu ljestvice, također s 3,7 posto udjela. Belgija je treća s 3,2 posto dok Španjolska s 2,5 posto zauzima peto mjesto.

Najveći proračunski dobitnici

Apsolutno gledano, najveći porezni prihodi dolaze iz Velike Britanije – čak 115 milijardi eura u 2023. godini. Francuska je vrlo blizu sa 104,5 milijardi eura, treća po snazi je Italija s 45,3 milijarde, a slijede Njemačka (41,4 milijarde) i Španjolska (36,8 milijardi). Na razini Unije porez na nekretnine u 2023. donio je ukupno 318,8 milijardi eura prihoda, navodi Euronews.

vezane vijesti

I dok se u spomenutim državama radi o iznosima koji znatno utječu na fiskalnu politiku, u deset članica EU-a prikupljeni iznos nije dosegao ni milijardu eura. Rekorder na dnu ljestvice je Estonija s tek 110 milijuna eura poreznih prihoda od nekretnina.

Hrvatska i regija

Hrvatska u toj europskoj slici zauzima sredinu. Prema podacima Europske komisije, udio poreza na nekretnine u BDP-u 2023. godini kod nas je iznosio svega oko jedan posto, što je usporedivo s Njemačkom, ali daleko od razina u Francuskoj ili Belgiji.

Podsjetimo, Hrvatska je zapravo ove godine uvela širi porez na nekretnine kao zamjenu za porez na kuće za odmor. Oporezuju se nekretnine u kojima se ne živi, već se kratkoročno iznajmljuju tijekom turističke sezone.

Koliki je udio u ukupnim porezima

Osim udjela u BDP-u, važan je udio poreza na nekretnine u ukupnim poreznim prihodima.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Foto: Frank Sorge / imago stock&people / Profimedia

U Uniji se 2023. godine kretao od 0,8 posto u Češkoj i Estoniji do 8,4 posto u Francuskoj, a prosjek iznosi 4,7 posto. Uz Francusku, visoke udjele bilježe Belgija (7,4 posto), Grčka (7 posto), Španjolska (6,7 posto), Portugal (5,9 posto), Luksemburg (5,7 posto), Italija (5,1 posto) i Danska (5,1 posto). U Njemačkoj je on znatno niži s udjelom od 2,5 posto.

Porezi na prijenos vlasništva

Poseban segment čine porezi na prijenos nekretnina, odnosno porezi na financijske i kapitalne transakcije, uključujući kupoprodaju i biljege. U tome prednjači Italija, u kojoj ovi porezi čine jedan posto BDP-a. Belgija, Portugal i Španjolska slijede s 0,8 posto, a u Francuskoj je riječ o 0,7 posto. U Velikoj Britaniji udio iznosi 0,6 posto, a u Njemačkoj svega 0,3 posto.

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina iznosi tri posto od vrijednosti kupljene nekretnine i važan je prihod lokalnih jedinica.

Španjolski prijedlog podigao prašinu

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell PXL Agencije / Autor: Pixsell

Posebno burne rasprave izazvao je prijedlog Španjolske da uvede 100-postotni porez na kupnju nekretnina za kupce izvan Europske unije. Cilj bi bio smanjiti pritisak stranih investitora na tržište stanova i olakšati kupnju domaćem stanovništvu. Međutim stručnjaci upozoravaju da porezne mjere same po sebi ne mogu riješiti stambenu krizu.

José García Montalvo, profesor ekonomije na Sveučilištu Pompeu Fabra u Barceloni, istaknuo je da 'stalne promjene politika i nedostatak koordinacije između porezne politike i mjera na strani ponude potkopavaju učinkovitost i vode do nepredvidivih tržišnih ishoda'.

Slično upozorava i Diana Hourani iz OECD-a, naglašavajući da 'postoji velik prostor za poboljšanje učinkovitosti, pravednosti i prihoda od poreza na stanovanje', a što bi u mnogim slučajevima moglo smanjiti i pritisak na rast cijena stanova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uz potporu vlade

uz potporu vlade

Nadomak Zagreba niču moderne toplice s 'pametnim' hotelom, projekt vrijedan 40,5 milijuna eura
rad u mirovini

rad u mirovini

Povijesna promjena za obrtnike: Što se sve mijenja od sljedeće godine?
novost u trgovinama

novost u trgovinama

Stižu digitalne cijene, neki trgovački lanci već su ih i uveli

najpopularnije

Još vijesti