POSLOVNI REZULTATI

Pad poslovanja MOL grupe: Unatoč tome, tvrde da nema brige

I.H.

08.08.2025 u 10:59

MOL Grupa objavila je poslovne rezultate za prvo polugodište 2025.
MOL Grupa objavila je poslovne rezultate za prvo polugodište 2025. Izvor: Pixsell / Autor: Boris Scitar/PIXSELL
Bionic
Reading

MOL Grupa zbog geopolitičkih napetosti bilježi značajan pad poslovanja u odnosu na prošlu godinu, no ističu da im je proizvodnja svejedno ostala na visokoj razini, uz snažno ulaganje u usluge kupcima

MOL Grupa objavila je financijske rezultate za drugo tromjesečje i prvo polugodište ove godine prema kojima bilježe pad od čak 56 posto u odnosu na 2024. Istovremeno, proizvodnja im je ostala na visokoj razini s prosječnih 93,5 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno (mboepd) u drugom tromjesečju 2025., u gornjoj polovici predviđenog raspona od 92–94 mboepd, uz blagi tromjesečni pad zbog slabijeg učinka inozemnih polja.

Kako navode, geopolitičke napetosti i usporavanje regionalnog makroekonomskog okruženja značajno su utjecale na ove poslovne rezultate. No, brige, tvrde, nema.

vezane vijesti

'Naš integrirani poslovni model pomogao nam je ublažiti te učinke. Na temelju rezultata u prvoj polovici godine potvrdili smo naše smjernice za 2025., iako su rizici za njihovo ostvarenje povećani zbog rasta volatilnosti vanjskih uvjeta od veljače, kada smo iznijeli svoja očekivanja. Na globalne izazove odgovaramo promišljenim planiranjem, predanim radom i strategijom otpornom na budućnost', ističe u priopćenju predsjednik uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi dodajući da nastoje interno unaprijediti učinkovitost zbog čega su 'pokrenuli sveobuhvatan program u rafinerijskoj djelatnosti koji ima za cilj godišnje poboljšanje od 500 milijuna USD'.

Istodobno su u MOL Grupi potpisani uvjeti sa SOCAR-om za ulazak u kopnena istraživanja u regiji Shamakhi-Gobustan u Azerbajdžanu, pri čemu su operateri sa 65 posto udjela. Nadalje, navode da su preuzeli stratešku ulogu ulagača u obnovi Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti što smatraju presudnim za budućnost MOL Grupe, uz konstantno ulaganje u usluge kupcima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUSIJA OBRĆE MILIJARDE

RUSIJA OBRĆE MILIJARDE

Trump sad prijeti i Indiji: Ove zemlje su najveći kupci jeftine ruske nafte
stabilna država

stabilna država

Hrvatska u krugu odabranih zemalja: Ovako smo zaradili puno povjerenje MMF-a
do 29.8.

do 29.8.

Novi rok za prijave za kolektivnu tužbu protiv Booking.coma: Uključile se hrvatske udruge

najpopularnije

Još vijesti