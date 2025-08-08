Pad poslovanja MOL grupe: Unatoč tome, tvrde da nema brige

MOL Grupa objavila je financijske rezultate za drugo tromjesečje i prvo polugodište ove godine prema kojima bilježe pad od čak 56 posto u odnosu na 2024. Istovremeno, proizvodnja im je ostala na visokoj razini s prosječnih 93,5 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno (mboepd) u drugom tromjesečju 2025., u gornjoj polovici predviđenog raspona od 92–94 mboepd, uz blagi tromjesečni pad zbog slabijeg učinka inozemnih polja.

'Naš integrirani poslovni model pomogao nam je ublažiti te učinke. Na temelju rezultata u prvoj polovici godine potvrdili smo naše smjernice za 2025., iako su rizici za njihovo ostvarenje povećani zbog rasta volatilnosti vanjskih uvjeta od veljače, kada smo iznijeli svoja očekivanja. Na globalne izazove odgovaramo promišljenim planiranjem, predanim radom i strategijom otpornom na budućnost', ističe u priopćenju predsjednik uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi dodajući da nastoje interno unaprijediti učinkovitost zbog čega su 'pokrenuli sveobuhvatan program u rafinerijskoj djelatnosti koji ima za cilj godišnje poboljšanje od 500 milijuna USD'.

Istodobno su u MOL Grupi potpisani uvjeti sa SOCAR-om za ulazak u kopnena istraživanja u regiji Shamakhi-Gobustan u Azerbajdžanu, pri čemu su operateri sa 65 posto udjela. Nadalje, navode da su preuzeli stratešku ulogu ulagača u obnovi Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti što smatraju presudnim za budućnost MOL Grupe, uz konstantno ulaganje u usluge kupcima.