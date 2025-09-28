Oprez na svjetskim burzama, Wall Street blago pao

Prošloga je tjedna objavljeno da je američko gospodarstvo u drugom tromjesečju poraslo 3,8 posto na godišnjoj razini, brže nego što je pokazivala prva procjena. Osim toga, broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima pao je prije tjedan dana za 14.000, na 218.000, niže nego što su analitičari očekivali.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,2 posto, na 46.247 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,3 posto, na 6.643 boda, a Nasdaq 0,7 posto, na 22.484 boda. Kretanje indeksa uglavnom je ovisilo o novim gospodarskim pokazateljima koji su utjecali na očekivanja ulagača u vezi kamatnih stopa.

Snažan rast gospodarstva i relativno stabilno tržište rada navode na zaključak da američka središnja banka ne bi trebala žuriti s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa. Fed je prije desetak dana smanjio kamate za 0,25 postotnih bodova zbog slabosti tržišta rada, a ulagači su se nadali da će središnja banka nastaviti sa smanjenjem cijene novca do kraja godine.

No, posljednji gospodarski podaci to dovode u pitanje, a upravo je nada u oštro rezanje kamata glavni pokretač tržišta već dulje vrijeme. 'Posljednji gospodarski podaci pomalo zbunjuju i otvaraju pitanje za koliko bi Fed trebao smanjiti kamate, pa čak i treba li ih uopće dodatno smanjiti ove godine', kaže Peter Tuz, predsjednik u tvrtki Chase Investment Counsel.

Zbog toga su u većem dijelu tjedna cijene dionica bile pod pritiskom. No, u petak su burzovni indeksi nadoknadili dio prethodnih gubitaka jer su novi podaci pokazali da inflacija u SAD-u u kolovozu nije osjetnije porasla. Cijene su u tom mjesecu porasle za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su na godišnjoj razini porasle 2,7 posto, u skladu s očekivanjima.

Zahvaljujući tome, ponovno su ojačale špekulacije da će Fed uskoro nastaviti sa smanjenjem kamata. A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,7 posto, na 9.284 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,4 posto, na 23.739 bodova, a pariški CAC 0,2 posto, na 7.870 bodova.



Dolar prema košarici valuta ojačao drugi tjedan zaredom

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla i prošloga tjedna, drugoga zaredom. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,55 posto, na 98,18 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,35 posto, pa je tečaj eura skliznuo na 1,1705 dolara. Američka je valuta ojačala i u odnosu na japansku, za 1,05 posto, pa je cijena dolara dosegnula 149,50 jena.

