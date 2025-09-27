Južna Koreja suočava se s demografskim slomom. Čeka li ih dugotrajna kriza?

Južna Koreja suočava se s demografskim padom zbog čega predviđaju da će ovu zemlju do 2040. godine zadesiti dugotrajna recesija. Stopa nataliteta u Južnoj Koreji trenutno iznosi 0,748 , što je blagi porast u odnosu na rekordno nisku vrijednost od 0,721 godinu ranije.

Kako piše CNBC, to znači da će na svakih 100 Korejaca biti rođeno samo 36 djece, što dovodi u pitanje radnu snagu i mirovinski sustav. Ne uspiju li tehnološke inovacije nadoknaditi ovaj pad, Koreja će doživjeti 'trajno gospodarsko usporavanje', izjavila je za CNBC Lee In-sil, direktorica Korejskog instituta za demografiju.

Kako bi pokušali spasiti situaciju, Koreja je uvela paket mjera potpore mladencima koji uključuje novčane bonuse i nagrade. Seul je u posljednjih 16 godina potrošio više od 270 milijardi dolara na poticaje za rađanje, a prije dvije godine predložili su da se muškarce oslobodi vojnog roka u slučaju da do 30. godine imaju troje i više djece. No to ne polučuje rezultate.

'Ne mislim da postoji bilo kakav način da populacijska politika učinkovito poveća razinu nataliteta u Južnoj Koreji', rekao je za CNBC Nicholas Eberstadt, politički ekonomist iz American Enterprise Institutea. Iako je stopa fertiliteta u Južnoj Koreji blago porasla prošle godine 'ne bismo trebali otvarati šampanjac', rekao je Eberstadt, jer je i dalje daleko ispod stope zamjene od 2,1.

To, naravno, utječe na mirovinski sustav pa trenutačne reforme predviđaju sustav u kojem će mlađe generacije plaćati veće doprinose, a primati manje naknade, što će neizbježno izazvati kritike da se teret prebacuje na buduće generacije, piše isti izvor.