Južna Koreja suočava se s demografskim slomom. Čeka li ih dugotrajna kriza?

Predviđa se da će na svakih 100 Južnokorejanaca biti rođeno tek 36 djece, što nameće pitanje hoće li Južna Koreja uskoro biti suočena s recesijom. I dok neki tvrde da ne treba brinuti, drugi pozivaju na oprez. Čak ni mjere potpore ne polučuje rezultate, piše CNBC
Južna Koreja suočava se s demografskim padom zbog čega predviđaju da će ovu zemlju do 2040. godine zadesiti dugotrajna recesija. Stopa nataliteta u Južnoj Koreji trenutno iznosi 0,748, što je blagi porast u odnosu na rekordno nisku vrijednost od 0,721 godinu ranije.
Kako piše CNBC, to znači da će na svakih 100 Korejaca biti rođeno samo 36 djece, što dovodi u pitanje radnu snagu i mirovinski sustav. Ne uspiju li tehnološke inovacije nadoknaditi ovaj pad, Koreja će doživjeti 'trajno gospodarsko usporavanje', izjavila je za CNBC Lee In-sil, direktorica Korejskog instituta za demografiju.
Kako bi pokušali spasiti situaciju, Koreja je uvela paket mjera potpore mladencima koji uključuje novčane bonuse i nagrade. Seul je u posljednjih 16 godina potrošio više od 270 milijardi dolara na poticaje za rađanje, a prije dvije godine predložili su da se muškarce oslobodi vojnog roka u slučaju da do 30. godine imaju troje i više djece. No to ne polučuje rezultate.
'Ne mislim da postoji bilo kakav način da populacijska politika učinkovito poveća razinu nataliteta u Južnoj Koreji', rekao je za CNBC Nicholas Eberstadt, politički ekonomist iz American Enterprise Institutea. Iako je stopa fertiliteta u Južnoj Koreji blago porasla prošle godine 'ne bismo trebali otvarati šampanjac', rekao je Eberstadt, jer je i dalje daleko ispod stope zamjene od 2,1.
To, naravno, utječe na mirovinski sustav pa trenutačne reforme predviđaju sustav u kojem će mlađe generacije plaćati veće doprinose, a primati manje naknade, što će neizbježno izazvati kritike da se teret prebacuje na buduće generacije, piše isti izvor.
Manji broj regruta također ima obrambene implikacije. Broj aktivnih vojnika u Južnoj Koreji smanjio se za 20 posto - s 690 tisuća koliko ih je bilo 2019. na sadašnjih na oko 450.000. Južnokorejske oružane snage podupire i 28.500 američkih vojnika, a Seul ima sklopljen ugovor o međusobnoj obrani s Washingtonom.
I dok jedni brinu, drugi tvrde da za brigu nema razloga naglašavajući da se gospodarstva mogu prilagoditi. Lee iz KPPIF-a rekla je da je, uzimajući u obzir brze političke promjene vlade i rastuću svijest javnosti posljednjih godina, uvjerena da će se pojaviti nova rješenja.
'Malo tko bi se 1953., kada je Korejski rat zaustavljen, kladio da će Južna Koreja postići ono što je danas postigla', rekao je Eberstadt kazavši da su ljudi prilagodljivi.
'Ovo je drugačija vrsta izazova, ali ne mislim da iskustvo iz nedavne prošlosti sugerira da bi bilo pametno kladiti se protiv južnokorejske populacije', kazao je, prenosi CNBC.