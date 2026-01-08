Imovina Lukoila ide Amerikancima? Stiže ponuda koju će biti teško odbiti

Američka naftna kompanija Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group namjeravaju predati ponudu za kupnju sveukupne imovine Lukoila izvan Rusije, koja je procijenjena na 18,8 milijardi eura. S tom je ponudom upoznata i Trumpova administracija, no s obzirom na velik broj interesenata i rok za pregovore do 17. siječnja, pitanje je kakvu će odluku donijeti američko ministarstvo financija
Nakon što su SAD i Velika Britanija sredinom listopada uvele sankcije koje se tiču prodaje nafte i naftnih derivata drugog najvećeg proizvođača na svijetu, ruskog Lukoila, ta je tvrtka odlučila prodati svu svoju inozemnu imovinu.
Dok se pojavljuju brojni interesenti koji bi htjeli kupiti samo dio inozemne imovine ruske naftne kompanije, američki naftni div Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group namjeravaju predati ponudu za kupnju sveukupne inozemne imovine Lukoila, piše Financial Times.
Ponuda se odnosi na svu Lukoilovu imovinu izvan Rusije, procijenjenu na 18,8 milijardi eura. Riječ je o postrojenjima za proizvodnju nafte i plina, rafinerijama te više od 2200 benzinskih postaja u Europi, Aziji i na Bliskom istoku.
Uvjerjiva opcija
Glasnogovornik Chevrona je kratko poručio da tvrtka nastavlja procjenjivati potencijalne prilike. Detalje o ponudi nije htio iznositi, no poznato je da je Chevron ranije samostalno htio preuzeti dio Lukoilove imovine.
Quantum Capital Group, koju je osnovao teksaški naftni tajkun Will Van Loh, navodno je već pokazala ponudu administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naveli su kako bi takva transakcija ojačala američko vlasništvo nad strateški važnom energetskom imovinom.
“Tražimo prodaju koja bi vlasništvo nad tom imovinom trajno prenijela u ruke američkog vlasnika i operatera”, rekao je jedan visoki američki dužnosnik, navodeći kako je Chevronova i Quantumova ponuda "uvjerljiva opcija".
Pregovori do 17. siječnja
Inače, prvi ponuditelj za Lukoilovu imovinu bio je švicarski Gunvor, no oni su odustali nakon što su ih iz Bijele kuće označili "ruskim instrumentom". Potom su interes pokazali mađarski MOL, američki Exxon Mobil, saudijski Midad Energy, američka investicijska kuća Carlyle, International Holding Company iz Abu Dhabija, a navodno je zainteresiran i austrijski poduzetnik Bernd Bergmair.
No, odluku o tome kome će pripasti imovina Lukoila donosi američko ministarstvo financija. Pregovori s Lukoilom traju do 17. siječnja, a svaki dogovor podložan je odobrenju američkih regulatora. U principu, to znači da Donald Trump ima pravo veta.
Inače, sankcije koje su i dovelel do prdaje Lukoilove inozemne imovine su ublažene na način da je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) produljio dozvolu za rad Lukoilovih benzinskih postaja izvan Rusije do 29. travnja. To se odnosi i na 45 benzinskih postaja u Hrvatskoj, koje također čekaju novog vlasnika.