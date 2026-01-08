Imovina Lukoila ide Amerikancima? Stiže ponuda koju će biti teško odbiti

Američka naftna kompanija Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group namjeravaju predati ponudu za kupnju sveukupne imovine Lukoila izvan Rusije, koja je procijenjena na 18,8 milijardi eura. S tom je ponudom upoznata i Trumpova administracija, no s obzirom na velik broj interesenata i rok za pregovore do 17. siječnja, pitanje je kakvu će odluku donijeti američko ministarstvo financija

Nakon što su SAD i Velika Britanija sredinom listopada uvele sankcije koje se tiču prodaje nafte i naftnih derivata drugog najvećeg proizvođača na svijetu, ruskog Lukoila, ta je tvrtka odlučila prodati svu svoju inozemnu imovinu. Dok se pojavljuju brojni interesenti koji bi htjeli kupiti samo dio inozemne imovine ruske naftne kompanije, američki naftni div Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group namjeravaju predati ponudu za kupnju sveukupne inozemne imovine Lukoila, piše Financial Times. Ponuda se odnosi na svu Lukoilovu imovinu izvan Rusije, procijenjenu na 18,8 milijardi eura. Riječ je o postrojenjima za proizvodnju nafte i plina, rafinerijama te više od 2200 benzinskih postaja u Europi, Aziji i na Bliskom istoku.

Uvjerjiva opcija Glasnogovornik Chevrona je kratko poručio da tvrtka nastavlja procjenjivati potencijalne prilike. Detalje o ponudi nije htio iznositi, no poznato je da je Chevron ranije samostalno htio preuzeti dio Lukoilove imovine. Quantum Capital Group, koju je osnovao teksaški naftni tajkun Will Van Loh, navodno je već pokazala ponudu administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naveli su kako bi takva transakcija ojačala američko vlasništvo nad strateški važnom energetskom imovinom. “Tražimo prodaju koja bi vlasništvo nad tom imovinom trajno prenijela u ruke američkog vlasnika i operatera”, rekao je jedan visoki američki dužnosnik, navodeći kako je Chevronova i Quantumova ponuda "uvjerljiva opcija".