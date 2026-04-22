Najveći proizvođač kondoma najavio veliko poskupljenje

Naime, najveći svjetski proizvođač kondoma, malezijski Karex , objavio je kako će zbog problema u opskrbnom lancu morati povećati cijene svojih proizvoda. U planu je povećanje cijena za 20 do 30 posto , a iz Karexa ne isključuju da bi cijene mogle dodatno rasti ako se problemi zbog sukoba nastave.

Jedan od njih mogao bi ostaviti trajne posljedice diljem svijeta.

Uz to što je zbog sukoba i blokade Hormuškog tjesnaca svijet došao na korak do energetske krize , a još uvijek nije sigurno da je i izbjegnuta, problemi se osjećaju u različitim opskrbnim lancima.

Zanimljivo, iz Karexa su za Reuters istaknuli kako su primijetili i snažan rast potražnje za kondomima. Posljedica je to povećanja troškova prijevoza i kašnjenja isporuka, zbog čega su Karexovi kupci ostali bez svojih zaliha.

'Situacija je definitivno veoma osjetljiva, cijene su visoke... Nemamo izbora i moramo prebaciti trošak na krajnje kupce', istaknuo je u intervjuu za Reuters, šef Karexa Goh Miah Kiat.

Podsjetimo, Karex godišnje proizvede pet milijardi kondoma i glavni je dobavljač poznatim brendovima kao što su Durex i Trojan, ali i svjetskim programima kao što je onaj koji vode Ujedinjeni narodi.

Karex je tako samo još jedna tvrtka u nizu, koja se našla u problemima zbog sukoba na Bliskom istoku i prekinutih dobavnih pravaca sirovina.

Otkako su sukobi započeli krajem veljače, u Karexu su zabilježili povećanje troškova svih sirovih materijala, od sintetičke gume do ambalaže, aluminijske folije i silikonskog ulja.

Goh je u intervjuu otkrio kako Karex trenutačno ima dovoljno zaliha za sljedećih nekoliko mjeseci te kako pokušavaju povećati proizvodnju ne bi li zadovoljili nevjerojatnu potražnju u svijetu. Istaknuo je kako je potražnja za kondomima ove godine porasla za oko 30 posto, a problemi s kašnjenjima u dostavi dodatno su pogoršali situaciju.

Karexove pošiljke prema Europi i SAD-u putuju dvostruko dulje nego prije početka sukoba na Bliskom istoku.

'Puno kondoma se trenutačno nalazi na brodovima i još nije stiglo na svoje konačne destinacije gdje ih željno očekuju', upozori je Goh.