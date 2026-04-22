Najveći proizvođač kondoma najavio veliko poskupljenje

Posljedice sukoba na Bliskom istoku puno su veće nego što bi se moglo činiti na prvi pogled.
Uz to što je zbog sukoba i blokade Hormuškog tjesnaca svijet došao na korak do energetske krize, a još uvijek nije sigurno da je i izbjegnuta, problemi se osjećaju u različitim opskrbnim lancima.
Jedan od njih mogao bi ostaviti trajne posljedice diljem svijeta.
Naime, najveći svjetski proizvođač kondoma, malezijski Karex, objavio je kako će zbog problema u opskrbnom lancu morati povećati cijene svojih proizvoda. U planu je povećanje cijena za 20 do 30 posto, a iz Karexa ne isključuju da bi cijene mogle dodatno rasti ako se problemi zbog sukoba nastave.
Zanimljivo, iz Karexa su za Reuters istaknuli kako su primijetili i snažan rast potražnje za kondomima. Posljedica je to povećanja troškova prijevoza i kašnjenja isporuka, zbog čega su Karexovi kupci ostali bez svojih zaliha.
'Situacija je definitivno veoma osjetljiva, cijene su visoke... Nemamo izbora i moramo prebaciti trošak na krajnje kupce', istaknuo je u intervjuu za Reuters, šef Karexa Goh Miah Kiat.
Podsjetimo, Karex godišnje proizvede pet milijardi kondoma i glavni je dobavljač poznatim brendovima kao što su Durex i Trojan, ali i svjetskim programima kao što je onaj koji vode Ujedinjeni narodi.
Karex je tako samo još jedna tvrtka u nizu, koja se našla u problemima zbog sukoba na Bliskom istoku i prekinutih dobavnih pravaca sirovina.
Otkako su sukobi započeli krajem veljače, u Karexu su zabilježili povećanje troškova svih sirovih materijala, od sintetičke gume do ambalaže, aluminijske folije i silikonskog ulja.
Goh je u intervjuu otkrio kako Karex trenutačno ima dovoljno zaliha za sljedećih nekoliko mjeseci te kako pokušavaju povećati proizvodnju ne bi li zadovoljili nevjerojatnu potražnju u svijetu. Istaknuo je kako je potražnja za kondomima ove godine porasla za oko 30 posto, a problemi s kašnjenjima u dostavi dodatno su pogoršali situaciju.
Karexove pošiljke prema Europi i SAD-u putuju dvostruko dulje nego prije početka sukoba na Bliskom istoku.
'Puno kondoma se trenutačno nalazi na brodovima i još nije stiglo na svoje konačne destinacije gdje ih željno očekuju', upozori je Goh.