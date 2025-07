Mladi par kupuje stan u Zagrebu: Evo koliki će povrat poreza dobiti i što može s tim novcem

Hrvatska narodna banka je početkom srpnja uvela 'kontramjeru', postroživši uvjete kreditiranja . Naime, procijenili su da se veliki broj građana neopravdano zadužuje, pa su odlučili to zauzdati teže dostupnim kreditima. Tako građani više neće moći dobiti kredit u 100-postotnom iznosu procijenjene vrijednosti nekretnine, već moraju sami 'iskeširati' 10 posto te vrijednosti.

Doći do vlastitog krova nad glavom u Hrvatskoj sve je teže. Naime, Lijepa naša je proteklih godina bila u samom europskom vrhu po rastu cijena nekretnina . Vrijedi podsjetiti da su cijene stambenih nekretnina u 2023. rasle za 11,9 posto, a lani za 10,4 posto .

Moguć je povrat poreza

Naravno da su ljudi u takvoj situaciji počeli 'kemijati' kako do svog stana, pa makar i privremeno, u podstanarstvu. Država je Nacionalnim planom stambene politike predvidjela niz mjera koje bi trebale olakšati, odnosno povećati priuštivost stanova. Neke od tih mjera su već na snazi, a u oko svakako upada mjera povrata poreza na kupnju prve nekretnine.

U suštini, riječ je o povratu dvaju poreza. Oni koji po prvi put kupuju stan u novoizgrađenoj zgradi ili grade kuću, mogu računati na povrat polovice PDV-a, dok će oni koji svoj dom pronađu u već postojećim, starijim kućama i zgradama moći računati na povrat cijelog poreza na promet nekretninama, koji iznosi tri posto ostvarene kupoprodajne cijene.

Naravno, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) već je zaprimila 800 zahtjeva za povrat poreza. Njih mogu podnijeti mlađi od 45 godina koji po prvi puta kupuju vlastitu nekretninu za stanovanje, ali ne i za iznajmljivanje.

Postavljeni su i uvjeti, tako samac može dobiti povrat poreza za nekretninu površine do 50 kvadrata, par za nekretninu do 65 kvadrata, tročlano kućanstvo za 80 kvadrata... Uz to, posebnim je pravilnikom propisana i iznimka, po kojoj pravo na povrat poreza imaju i oni koji kupe 50 posto veći stan ili za 50 posto veću cijenu od propisane.