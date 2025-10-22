Američki autmobilski div očekuje bolje rezultate: Električna vozila su naše zvijezde vodilice

Prilagođena dobit prije kamata i poreza (EBIT) pala je u trećem tromjesečju za 18 posto, na 3,38 milijardi dolara. U proljetnim mjesecima bila je potonula za 31,6 posto.

U drugom tromjesečju bio se smanjio za 1,8 posto.

U razdoblju od srpnja do rujna prihod GM-a iznosio je 48,6 milijardi dolara , otprilike kao i u istom razdoblju 2024. godine.

Prodaja automobila na matičnom američkom tržištu porasla je za šest posto i zadržala se na visokoj razini unatoč trgovinskoj neizvjesnosti koju su donijele carine. Proizvođači automobila u velikoj su mjeri izbjegavali podizati cijene kako bi nadoknadili trošak carina, a američki kupci i dalje kupuju skuplje modele, s dodatnom opremom.

Krajem rujna vlada je ukinula poreznu olakšicu od 7.500 dolara kupnju vozila s baterijskim napajanjem, a ublažila je i propise o štetnim emisijama.

U pismu dioničarima izvršna direktorica GM-a Mary Barra napisala je da su usredotočeni na ulaganja u električna vozila kako bi ispunili stroge zahtjeve savezne vlade, koje je predsjednik Donald Trump u međuvremenu ublažio.

GM će zbog električnih vozila imati troškove u budućnosti, ali ona će zadržati status naše 'zvijezde vodilice', naglasila je Barra.

'Sada je jasno da će prijelaz na električna vozila u kratkom roku biti sporiji no što se očekivalo', dodala je izvršna direktorica GM-a, ukazavši na promjenu regulative.

GM će 'brzim i odlučnim mjerama' rješavati prekomjerne kapacitete, istaknula je Barra, i trebao bi smanjiti gubitke u tom segmentu u 2026. i godinama koje dolaze.

Barra očekuje da će tvrtka snositi buduće troškove povezane s električnim vozilima, no potvrdila je da električna vozila ostaju glavni fokus tvrtke.

GM je prije nekoliko tjedana objavio da je na promjenama u strategiji za električna vozila zabilježio trošak od 1,6 milijardi dolara.

Uprava je u najnovijem poslovnom izvješću istaknula da sada očekuje prilagođenu EBIT u cijeloj 2025. godini u rasponu od 12 do 13 milijardi dolara. Do sada bili su prognozirali da će se kretati u rasponu od 10 milijardi do 12,5 milijardi dolara.

Trošak carina trebao bi iznositi od 3,5 milijardi do 4,5 milijardi dolara, izračunali su, snizivši dosadašnju procjenu koja je pokazivala iznos od četiri do pet milijardi dolara.

Otprilike trećinu troška carina uprava namjerava apsorbirati.

Predsjednik Donald Trump olakšao je poziciju autokompanija programom kompenzacija za domaću proizvodnju automobila i motora. Kako bi amortizirale trošak carina na uvezene dijelove, kompanije će do kraja desetljeća dobiti kompenzaciju u vrijednosti 3,75 posto naznačene maloprodajne cijene za vozila sastavljena u SAD-u.