Lovrinčević: Inflacijska očekivanja ponovo se ukorjenjuju

Lovrinčević je rekao da je Hrvatska odabirala trenutak uvođenja eura koji koincidira s trenutkom povlačenja EU sredstava, što nije bio slučaj kod drugih. Smatra da taj trenutak nije bio dobar za Hrvatsku , kazavši da od uvođenja eura imamo problema s inflacijom. Uvođenje eura u Hrvatskoj je značajno ubrzalo pojedine procese i stvorilo nove neravnoteže, koje nisu zabilježene kod drugih zemalja, naglasio je.

Rekao je da Hrvatska ima izrazito nekonkurentnu ekonomiju i da je uvođenje eura složen proces. Ocijenio je da je zemlja bila u konkurentskom smislu nepripremljena, tajming dosta problematičan, a da je u normativnom dijelu sve odrađeno korektno. Kao veliki problem ocijenio je to što se inflacijska očekivanja ponovo ukorjenjuju te se na neki način vraćamo u sustav koji smo napustili prije 30-ak godina, a poslovni subjekti počinju ju uključivati u ugovore.

Istaknuo je i da je važno ima li rast cijena opravdanje u smislu rasta proizvodnosti i nastavio da, ako je tako, onda nema problema s konkurentnošću, no da, ako se proizvodnost ne povećava, unatoč povučenim sredstvima iz EU-a koja su dobrim dijelom završila u administrativnim i pomoćnim aktivnostima, imamo problem.

Ograničiti koncentraciju banaka i maloprodaje

Govoreći o tome što ekonomska politika može učiniti u borbi s inflacijom, Lovrinčević je rekao da monetarna politika mora razviti snažnu politiku makroprudencijalnih mjera, jer će Hrvatska dugo vremena biti neusklađena s gospodarskim ciklusom EU-a, te ih koristiti pravovremeno.

Rekao je da regulator mora onemogućiti prelijevanje zahtjeva za rastućom dobiti iz inozemnih matica, koja bi se koristila za povećanje fiskalnih prihoda u matičnim zemljama. Smatra da treba onemogućiti daljnji rast koncentracije u bankarskom sustavu koja se, kaže, polagano, ali kontinuirano povećava te da treba osmisliti strategiju izlaska iz nefinancijske monetarne aktive u dugoročnom razdoblju bez utjecaja na inflaciju.

Lovrinčević drži da je Ministarstvo financija prekasno reagiralo na zahtjeve za povlačenjem viška likvidnosti iz bankarskog sustava u trenutku uvođenja eura kroz institute izdavanja obveznica i trezorskih zapisa za građane te da se može produžiti krivulju prinosa na tim instrumentima i povećati njihov udjel u javnom dugu. Istaknuo je da se u borbi s inflacijom može ojačati IPO procese za privlačenje likvidnosti na tržište kapitala, smanjiti opterećenje kod oporezivanja dohotka od kapitala, da se utječe na ispravljanje nekoliko neravnoteža istovremeno, spomenuvši pritom nekretnine, štednju i poticanje ulaganja na tržište kapitala.