Za uspjeh rada nekog tima i rješavanja zadataka pred njim ključna je raznolikost u osobnostima ljudi, što ga čine pogodnim za rješavanje zadatka koji se nalazi pred tom grupom

Moderna tehnologija omogućava im brzu i uspješnu komunikaciju s kolegama, no zabrane kretanja i preporuke da se, koliko god je to moguće, radi od kuće znače da više nema druženja s kolegama i neposrednog timskog rada. Ipak, ako se ne ostvare prognoze o tome da će ova pandemija značiti i korjenitu promjenu u tome kako društvo organizira rad, prije ili kasnije vratit ćemo se na staro – u odijela i poslovne kostime, u dizajnerske uredske interijere te u društvo uredskih kolega i kolegica.

Uz legende o menadžerskim guruima, poput Stevea Jobsa ili Richarda Bransona, koji svojom karizmom vuku kompanije naprijed, na sam vrh popisa uvjeta koji neku tvrtku čine uspješnom već se jako dugo neizostavno stavlja grupni, odnosno timski rad. Posljednjih desetljeća, s globalizacijom, ne postoji seminar ili menadžersko savjetovanje na kojem se neće naglasiti da timovi moraju biti diversificirani, sastavljeni od ljudi različitih porijekla, dobi, kultura i sl.

Karakter je bitan

Diversificiranost, odnosno raznolikost, svoju popularnost crpi iz jednostavne premise da veća razlika između pojedinaca u timu rezultira većim brojem ideja i da se time povećavaju šanse da će neka od njih biti uspješna. No pitanje nije tako jednostavno. Ono što se danas najčešće podrazumijeva pod diversificiranosti raznolikost je među zaposlenima s obzirom na to odakle dolaze, koje su boje kože, nacionalnosti, spola i drugih demografskih karakteristika. U doba globalne ekonomije to je čak postalo više pitanje imidža tvrtki koje žele da ih se percipira kao napredne, moderne i u tijeku s najnovijim idejama.

No takav pogled na diversificiranost zaposlenih je manjkav, pa u nekoj mjeri i pogrešan. Umjesto da se kompanije bave time kako da u ured dovedu što više ljudi sa što više strana svijeta ne bi li im to dalo željen globalni 'štih', bolje bi im bilo da vode više računa o raznolikosti karaktera i osobnosti svojih zaposlenih, preporučuje Randall S. Peterson, profesor s London Business School i direktor tamošnjeg instituta za menadžment. Peterson se specijalizirao za tzv. kognitivnu raznolikost u timovima.

Kognitivna raznolikost javlja se kad pojedinci unutar tima razmišljaju na različite načine, procesiraju informacije na različite načine i imaju različite perspektive o tome kako ispuniti zadatak. O kognitivnoj raznolikosti raspravlja se puno manje nego o raznolikosti u dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji ili boji kože, no Peterson smatra da bi se trebalo. Ustvari, ona je ono što predviđa hoće li rezultat zajedničkog rada u timu biti – uspjeh ili propast.

'Uobičajeno razmišljanje je da će, što je veća raznolikost u timu, on biti efikasniji', kaže Peterson. 'No korelacija između raznolikosti i uspjeha ustvari je nula', objašnjava on i dodaje da istraživanja pokazuju da ako je tim raznovrsniji od prosjeka, onda će imati bolje rezultate od timova koji su manje diversificirani. No istraživanja također pokazuju da će biti i manje uspješni od manje raznolikih timova jer se većom diversificiranošću povećava rizik za konflikt.