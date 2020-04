Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije kojem u rodnoj Etiopiji pripisuju velike zasluge za poboljšanje zdravstvenog sustava ovih se dana našao na meti kritika s Tajvana, ali i ozbiljnijih prijetnji o ukidanju financiranja iz SAD-a zbog navodne sinocentričnosti i neadekvatne reakcije na širenje pandemije koronavirusa

Na Tajvanu smatraju da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO, World Health Organization) zanemarila njihovo iskustvo i da ga namjerno potiskuje iako se njihov način borbe s epidemijom pokazao vrlo djelotvornim. Neugodna situacija proizlazi iz utjecaja koji u WHO-u ima Kina, njena punopravna članica koja Tajvan drži svojom odbjeglom provincijom. Tajvan stoga nije član WHO-a i s Tajvana su stigle primjedbe da zbog svojeg statusa nisu imali pristupa nužnim informacijama o širenju virusa.

Tedros je u srijedu pozvao na kraj politizacije Covida-19, bolesti koju izaziva problematični koronavirus. Od kritika se branio izjavom da je WHO 'blizak svakoj naciji' i da organizacija ne radi razlike prema boji kože. Čelnik WHO-a kazao je i da bi 'najmoćnije nacije trebale biti na čelu puta' i zamolio je da se 'politika oko Covida stavi u karantenu', piše BBC. Adhanom Ghebreyesus napomenuo je i da se posljednjih dana našao na meti rasističkih napada, pa čak i prijetnji smrću, ali se na njih ne obazire.

Dodatne kritike stigle su iz Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Donald Trump u svojem je stilu napao WHO da su u pandemiji neadekvatno reagirali, optužio je agenciju da je sinocentrična i najavio da će razmotriti njeno financiranje. Prema dostupnim podacima, SAD financira oko 15 posto proračuna WHO-a. Odgovor na sve te kritike morao je dati glavni tajnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, čovjek koji je do prije nekoliko tjedana bio relativno daleko od pažnje medija i politike.

Na poziciju etiopskog ministra zdravstva imenovan je 2005. godine i na njoj je ostao sve do 2012., kad je postao etiopski ministar vanjskih poslova. Jedna od zanimljivosti je da mu je kao ministru vanjskih poslova Etiopije dodijeljen Orden srpske zastave kojim ga je odlikovao Tomislav Nikolić , prethodnik Aleksandra Vučića na funkciji predsjednika Srbije.

Osmi generalni tajnik WHO-a postao je sredinom 2017. kao prvi Afrikanac na toj poziciji i kao prva osoba koja nije liječnik. Novinari u Ženevi, u kojoj se nalazi sjedište WHO-a, opisuju ga kao 'šarmantnog' i 'tihog', i time kao suprotnost njegovoj prethodnici Margaret Chan koja je puno više držala do formalnosti.

Neki drže da Adhanom Ghebreyesus nagovara države članice na bolju suradnju i transparentnost u odnosima s WHO-om pohvalama umjesto kritikama te da je zato hvalio ponašanje kineskih vlasti umjesto da ih kritizira zbog njihovih ranih poteza, poput hapšenja i ušutkivanja medicinara koji su prvi upozorili na izbijanje epidemije. Drže i da je to razlog zašto je WHO malo kasnio s proglašenjem pandemije iako se uglavnom smatra da to kašnjenje nije prouzročilo nikakvu bitnu štetu.