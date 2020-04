Prvi konkretniji podaci o promjeni potrošačkih navika u svijetu pokazuju očekivan porast prodaje sredstava za čišćenje i dezinfekciju te suhe hrane koja može dulje stajati, ali i neke interesantne promjene, poput pada prodaje kozmetike

Sukladno tome došlo je i do promjena u svakodnevnom životu – oni koji mogu rade od kuće, nastava se provodi uz pomoć televizije i interneta, okupljanja su zabranjena, a izlasci iz stanova ograničeni. U svemu tome stradale su i naše potrošačke navike. Analizirajući prikupljene podatke o prodaji u Hrvatskoj, analitička kuća Nielsen prije nekoliko dana identificirala je i nekoliko faza kroz koje su prošli domaći stanovnici, a međunarodna usporedba sada pokazuje sličnosti i s drugim tržištima.

Prvi tjedni aktualne pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 prošli su u svojevrsnom kaosu, dok se još nagađalo hoće li se značajnije proširiti iz Kine ili će se širenje uspjeti obuzdati, kao što je to bilo u ranijim slučajevima, kad su svijetu zaprijetili SARS i MERS . Nakon što je postalo izvjesno da se virus nezaustavljivo širi svijetom države i njihovi građani, ovisno o stupnju epidemije i snalažljivosti vlasti, prošli su kroz razne faze koje su do danas uglavnom sve, uz pokoju časnu iznimku, rezultirale prilično strogim zabranama kretanja.

Analitička tvrtka Iri, specijalizirana za maloprodaju, i konzultantska tvrtka BCG prikupile su podatke o prodaji na talijanskom, francuskom, britanskom i američkom tržištu tijekom ožujka, a oni otkrivaju određene očekivane sličnosti u trendovima iako postoje i neka interesantna odstupanja. Ugrubo, porasla je prodaja suhe hrane i one koja se može dulje čuvati, a istovremeno je pala prodaja skupljih gurmanskih namirnica. No više od hrane porasla je prodaja sapuna , sredstava za dezinfekciju , prvu pomoć , alkohola i sličnih potrepština.

Bez izlazaka u restorane i na javne događaje te s jačom brigom o kućnim budžetima, talijanski su potrošači odlučili uštedjeti i na skupoj kozmetici – prodaja muških i ženskih parfema smanjena je za 60 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a slično su prošli i neki drugi kozmetički proizvodi. Slični trendovi zabilježeni su i u Francuskoj, u kojoj je, za razliku od Italije, čak došlo do blagog smanjenja ukupne prodaje alkoholnih pića. Od hrane, za više od 90 posto skočila je prodaja pilećih kobasica , tjestenine za gotovo 80 posto, riže za 70 posto, a brašnu i suhom povrću prodaja je u Francuskoj skočila za 60 posto.

Podaci o trendovima na britanskom i američkom tržištu pokazuju općenito slično ponašanje tamošnjih potrošača. Prodaja proizvoda za osobnu higijenu i higijenu kućanstva u Velikoj Britaniji je udvostručena, a za više od 50 posto skočila je prodaja juha, vitamina i mesa iz konzerve. U američkim trgovinama najviše je, prema dostupnim podacima, skočila prodaja dezinficijensa za ruke, i to za 450 posto, te onoga u spreju (+390 posto). Slično kao i drugdje, više se prodavalo i rukavica, sapuna, antiseptika, paketa prve pomoći, ali i termometara.

Koliko god nagli rast prometa poslovno bio dobra vijest za dostavljače i trgovine koje nude narudžbu preko interneta i dostavu, jednako tako je i problem. U normalnim uvjetima do takvog rasta dolazi postepeno pa se trgovci imaju vremena pripremiti, imaju vremena investirati u veće kapacitete, zaposliti još ljudi i sve što ide uz to. No sadašnji skok u potražnji došao je gotovo preko noći i vjerojatno nema trgovine koja se nije našla u problemima.

Britanska tvrtka Ocado dostavlja isključivo robu naručenu preko interneta. Iako je svoja skladišta automatizirala prije gotovo dva desetljeća, opet nije uspjela izdržati navalu kupaca te joj je internetska stranica u jednom trenutku kapitulirala. Šefica kompanije rekla je u izjavi za medije da je potražnja za njihovim uslugama udeseterostručena. Slična situacija je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Već i tijekom prvog tjedna u ožujku, prije nego što su lokalne američke vlasti počele ograničavati kretanje, dostava preko Amazona, Walmarta i Instacarta bila je za dvije trećine viša nego godinu prije.