Dionice pojedinih kompanija iz sektora snažno pogođenih pandemijom uzletjele su nakon objave pojedinih dobrih vijesti, no analitičari upozoravaju da bi pravi oporavak mogao potrajati i da investitori ne bi trebali žuriti

Nakon što su se u prvoj polovici ožujka svjetske burze u samo nekoliko dana stropoštale na najniže razine u posljednjih nekoliko godina vijesti o izdašnim paketima mjera kojima se najveće svjetske ekonomije namjeravaju boriti protiv posljedica pandemije dovele su u međuvremenu do njihovog blagog oporavka. Pad dioničkih indeksa od 40 posto u odnosu na njihove vrijednosti iz veljače donekle je ispravljen i oni se ovih dana nalaze na otprilike dvadesetak posto nižim razinama nego su to bili početkom godine.

Radi se o tvrtkama poput organizatora krstarenja Carnival Cruise . Početkom tjedna cijena dionica skočila mu je za dvadesetak posto samo u jednom danu, nakon što je objavljeno da je državni fond Saudijske Arabije preuzeo 8,2 posto vlasničkog udjela u toj kompaniji. Iako se taj potez može tumačiti kao vjera u njenu stabilnu budućnost, industrija krstarenja jedna je od onih koje su najviše stradale zbog pandemije. Niz zaraza na samim brodovima naštetio je imidžu cijelog sektora, a i pitanje je kad će si potrošači opet moći priuštiti krstarenje. Carnival je otkazao niz najavljenih putovanja za ovu godinu, a nagađa se da će imati problema s profitabilnošću i u 2021. Uz to, nepoznato je hoće li Carnival uspjeti ishoditi državnu pomoć kako bi lakše prebrodio krizu.

Investitori su brzo povjerovali u to da će velikodušnost vladajućih pomoći u oporavku ekonomije i potražnja na burzama je podigla cijene dionica. Na meti ulagača našle su se dionice kompanija iz nekih posebno pogođenih sektora poput turizma, transporta, ugostiteljstva i sličnih, čije su cijene ranije snažno potonule. No u međuvremenu su se pojavila upozorenja da bi s investicijama u takve kompanije možda ipak bilo mudrije pričekati.

U sličnoj situaciji nalazi se i avioprijevoznik easyJet . Putnički zračni prijevoz jedan je od najpogođenijih sektora i posljednjih tjedana na aerodromima diljem svijeta gomilaju se 'parkirani' avioni koji će pričekati neka bolja vremena. Nakon što je objavljeno da je easyJet s britanskom vladom uspio dogovoriti povoljan kredit od 600 milijuna funti , dionica tvrtke je uzletjela 15 posto , no niti taj kredit ne mora nužno značiti sigurno preživljavanje.

Mada se pojedine kompanije mogu činiti kao dobra prilika za zaradu, analitičari upozoravaju na opasnost od ishitrenih odluka. Neizvjesnost oko nastavka širenja virusa i dalje je visoka. Iako je sigurno da će se ljudi vratiti i u kina i na putovanja, pitanje je kolikom će se brzinom to dešavati i koliko si vremena mogu priuštiti pojedine tvrtke.

Čak i kad ponovo počnu s poslovanjem, prihodi se neće brzo vraćati na prijašnje razine. Tvrtke poput Cineworlda mogle bi, primjerice, biti natjerane da poštuju socijalno distanciranje, što znači da će u kina moći smjestiti tek manji dio prijašnjeg broja gledatelja. Slično vrijedi i za avioprijevoznike i velike brodove, za koje je upitno kojom će brzinom uspijevati ponovo puniti kapacitete.

Jasno je da dionice koje su u jednom trenutku snažno pojeftinile mogu biti primamljiva prilika za zaradu, no analitičari upozoravaju da bi oporavak u potrošnji mogao potrajati i da je još uvijek prerano za procjene kad će se ublažavati ili prestati primjenjivati mjere zabrane kretanja i socijalnog distanciranja. Pandemija virusa dovela je do snažnog usporavanja svjetske ekonomije i pretjerana vjera u brz oporavak mogla bi biti jednako opasna kao što je to bilo uvjerenje da će virus nestati brzo kao da ga nikad nije ni bilo.