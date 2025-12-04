vladimir čirkin

Teške riječi bivšeg zapovjednika ruske vojske: 'Rusija je bila nespremna za rat'

04.12.2025 u 16:39

Vladimir Čirkin (lijevo) i bivši ministar obrane, sadašnji tajnik Ruskog sigrnosnog savjeta Sergej Šojgu
Vladimir Čirkin (lijevo) i bivši ministar obrane, sadašnji tajnik Ruskog sigrnosnog savjeta Sergej Šojgu Izvor: Profimedia / Autor: Michael Klimentyev / Sputnik / Profimedia
Bivši zapovjednik ruskih kopnenih snaga Vladimir Čirkin kritizirao je tamošnje obavještajne službe jer su precijenile vlastite, a podcijenile ukrajinske borbene sposobnosti, optuživši ih da su Rusiju nespremnu uvukle u sukob

Bivši glavni zapovjednik ruskih snaga, Vladimir Čirkin oštro je kritizirao tamošnje obavještajne službe, rekavši da su potaknule nepripremljeni Kremlj na pokretanje invazije velikih razmjera.

"Svi su, ako se sjećate, u veljači 2022. počeli govoriti da će rat završiti za tri dana. Sad ćemo ih sve pobijediti. Ali nažalost, nije tako ispalo. Dao bih cijeloj našoj ruskoj obavještajnoj zajednici negativnu ocjenu, rekao je Čirkin u intervjuu 27. studenog za ruski radio RBC, prenosi Business Insider.

Dodao je da je Moskva "tradicionalno" krivo procijenila ravnotežu snaga, podcijenivši svog neprijatelja i precijenivši učinak vlastitih snaga. "Ne namjeravam nikoga kritizirati, ali po mom mišljenju, Rusija je ponovno bila nespremna za rat, kao što je bila i prethodnih godina i stoljeća", ustvrdio je.

Oklijevanje na bojišnici

Generalovu neuobičajeno oštru kritiku za nekoga tko se nalazi u samom vrhu ruske vojske istaknuo je ukrajinski politički novinar Denis Kazanjski.

General-pukovnik Čirkin je ustvrdio da je rusko vodstvo bilo opijeno mišlju kako će 70 posto Ukrajinaca podržavati rusku vlast. Na kraju se dogodilo suprotno. Dodao je i da su u prvim danima borbe, ruske postrojbe oklijevale donositi taktičke odluke bez naredbe nadređenih.

"Iskreno, nisam očekivao takvu iskrenost na samom početku našeg razgovora", rekao je novinar Juri Tamancev s RBC-a koji je intervjuirao Čirkina.

Ruska vojska nije se snašla na bojišnici, tvrdi general-pukovnik Čirkin
Ruska vojska nije se snašla na bojišnici, tvrdi general-pukovnik Čirkin Izvor: EPA / Autor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT

Potvrdio zapadnjačke teorije

Zanimljivo, njegove se opaske uglavnom slažu sa zapadnjačkim i ukrajinskim analizama prvih mjeseci rata, kojima je zaključak da je Rusija potpuno pogrešno procijenila sposobnost zauzimanja Kijevske regije. Zbunjenost, loša logistika i neuspješno postizanje nadmoći u zraku, dovele su do povlačenja ruskih postrojbi.

Rusija je zabranila dijeljenje "lažnih informacija" o ratu u Ukrajini, pod prijetnjom zatvorske kazne do 15 godina. Skupine za ljudska prava tvrde da se takvi propisi mahom koriste za kažnjavanje Rusa koji prosvjeduju ili kritiziraju invaziju. Pitanje je hoće li i Čirkin završiti na optuženičkoj klupi, jer je njegov čin ekvivalent general-pukovnika u NATO-u.

No, on je 2015. godine izgubio čin, jer je osuđen za primanje mita od 450.000 rubalja na pet godina radnog logora. Nakon što je dokazao da je navodno mito rezultat prijevare njegovih podređenih, vraćen mu je čin, a kazna ukinuta.

