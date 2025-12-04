Teške riječi bivšeg zapovjednika ruske vojske: 'Rusija je bila nespremna za rat'

Bivši zapovjednik ruskih kopnenih snaga Vladimir Čirkin kritizirao je tamošnje obavještajne službe jer su precijenile vlastite, a podcijenile ukrajinske borbene sposobnosti, optuživši ih da su Rusiju nespremnu uvukle u sukob

Bivši glavni zapovjednik ruskih snaga, Vladimir Čirkin oštro je kritizirao tamošnje obavještajne službe, rekavši da su potaknule nepripremljeni Kremlj na pokretanje invazije velikih razmjera. "Svi su, ako se sjećate, u veljači 2022. počeli govoriti da će rat završiti za tri dana. Sad ćemo ih sve pobijediti. Ali nažalost, nije tako ispalo. Dao bih cijeloj našoj ruskoj obavještajnoj zajednici negativnu ocjenu, rekao je Čirkin u intervjuu 27. studenog za ruski radio RBC, prenosi Business Insider. Dodao je da je Moskva "tradicionalno" krivo procijenila ravnotežu snaga, podcijenivši svog neprijatelja i precijenivši učinak vlastitih snaga. "Ne namjeravam nikoga kritizirati, ali po mom mišljenju, Rusija je ponovno bila nespremna za rat, kao što je bila i prethodnih godina i stoljeća", ustvrdio je.

Oklijevanje na bojišnici Generalovu neuobičajeno oštru kritiku za nekoga tko se nalazi u samom vrhu ruske vojske istaknuo je ukrajinski politički novinar Denis Kazanjski. General-pukovnik Čirkin je ustvrdio da je rusko vodstvo bilo opijeno mišlju kako će 70 posto Ukrajinaca podržavati rusku vlast. Na kraju se dogodilo suprotno. Dodao je i da su u prvim danima borbe, ruske postrojbe oklijevale donositi taktičke odluke bez naredbe nadređenih. "Iskreno, nisam očekivao takvu iskrenost na samom početku našeg razgovora", rekao je novinar Juri Tamancev s RBC-a koji je intervjuirao Čirkina.