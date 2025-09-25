lideri na ulicama new yorka

[VIDEO] Još jedan svjetski čelnik zapeo u prometu zbog Trumpove povorke

Maja Šurina

25.09.2025 u 21:51

Lee Jae Myung
Lee Jae Myung Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Nakon Emmanuela Macrona i Recepa Tayyipa Erdogana, još je jedan svjetski čelnik zapeo u prometu u New yorku zbog Trumpove policijske pratnje

Prolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove policijske pratnje ulicama New Yorka ovaj put je 'zakačio' predsjednika Južne Koreje Lee Jae Myunga.

Policija je ponovno blokirala promet, a na ispred blokade našla se delegacija Južne Koreje na čelu s njenim predsjednikom. Njegovi tjelohranitelji nisu izgledali sretno, a na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama, vidi se da su se raspravljali i s policajcima, ali uzalud.

Podsjetimo, prije nekoliko dana zbog Trumpa je u prometu zapeo francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je sve okrenuo na šalu i nazvao Trumpa da mu pomogne. Jučer je pak policijska pratnja američkog predsjednika spriječila prolazak turske delegacije, na čelu s Recepom Tayyipom Erdoganom, no on za razliku od svog francuskog kolege, nije baš bio sretan zbog situacije u kojoj se našao.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJETNJA ILI MANIPULACIJA?

PRIJETNJA ILI MANIPULACIJA?

Miro Kovač: Dronovi koji su pali u Poljskoj su jeftine igračke, nemojmo histerizirati
APEL HRVATSKOJ VLADI

APEL HRVATSKOJ VLADI

VIDEO Hrvatska kapetanica u flotili za Gazu: Napadnuti smo, suočavamo se s ekstremnim brojem dronova
BIT ĆE OLUJNO

BIT ĆE OLUJNO

Vikend neće proći posve stabilno: Nedjelja bi nekima mogla donijeti probleme

najpopularnije

Još vijesti