[VIDEO] Još jedan svjetski čelnik zapeo u prometu zbog Trumpove povorke

Policija je ponovno blokirala promet, a na ispred blokade našla se delegacija Južne Koreje na čelu s njenim predsjednikom. Njegovi tjelohranitelji nisu izgledali sretno, a na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama, vidi se da su se raspravljali i s policajcima, ali uzalud.

Podsjetimo, prije nekoliko dana zbog Trumpa je u prometu zapeo francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je sve okrenuo na šalu i nazvao Trumpa da mu pomogne. Jučer je pak policijska pratnja američkog predsjednika spriječila prolazak turske delegacije, na čelu s Recepom Tayyipom Erdoganom, no on za razliku od svog francuskog kolege, nije baš bio sretan zbog situacije u kojoj se našao.