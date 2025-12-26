udar na isis

Trump odgodio napada u Nigeriji kako bi 'dao poklon za Božić'

L. F./Hina

26.12.2025 u 22:38

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Audu MARTE / AFP / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je američki vojni napad usmjeren na militante Islamske države u Nigeriji izvorno trebao biti izveden u srijedu, ali je naredio da se odgodi za jedan dan

„Trebali su to učiniti ranije“, rekao je Trump u razgovoru za list Politico. „A ja sam rekao: 'Ne, dajmo im božićni poklon.' ... Nisu mislili da će se to dogoditi, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan“.

Trump je u četvrtak objavio da su Sjedinjene Države izvele zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, zbog napada te skupine na kršćane u regiji.

"Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, napisao je u četvrtak Trump u objavi na platformi Truth Social.

Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.

