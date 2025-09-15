Moćna europska zemlja na koljenima, cijelo selo možete kupiti za 350.000 eura

Ruralna područja Španjolske, koja čine 84 posto teritorija te zemlje, dom su samo 16 posto stanovništva, a gusto naseljeni gradovi i obalna područja dominiraju demografskim kartama. Prema vladinom izvješću, ruralna područja zabilježila su pad stanovništva od 4,4 posto između 2014. i 2023. godine, a ukupno stanovništvo poraslo je za 2,6 posto

Nedostatak radnih mjesta, kulturnih sadržaja, loša infrastruktura i zastarjeli stambeni fond potaknuli su egzodus, posebice na sjeverozapadu zemlje. 'U Španjolskoj će stotine sela nestati zbog nedostatka mladih ljudi koji ne žele tamo graditi život', upozorio je Juan José Manzano, suosnivač organizacije za revitalizaciju ruralnih područja AlmaNatura. Ovaj demografski pad ugrožava stoljetnu povijest, tradiciju i kulturu malih mjesta, a smanjenje broja stanovnika povećava i ranjivost na požare zbog neodržavanja šuma i vegetacije. Kako bi se suprotstavili ovom trendu, javni i privatni akteri pokreću inicijative za revitalizaciju ruralnih područja, a vlada je osnovala i ministarstvo posvećeno ovom problemu. Istovremeno stres urbanog života privlači sve više ljudi na selo, piše Bloomberg. Jedan od zanimljivih primjera je agencija za nekretnine Aldeas Abandonadas, specijalizirana za prodaju napuštenih zaselaka. Prema Elviri Fafian iz te agencije, potražnja raste među strancima i mladima koji traže mir i pristupačne cijene. Prošle godine tako su prodali Bárcenu de Burebu, selo 40 kilometara udaljeno od Burgosa, nizozemskom paru za 350.000 eura. Novi vlasnici, matematičarka Maaike Geurts i njezin suprug informatičar, planiraju ga pretvoriti u ekoselo s fokusom na održivost, počevši s obnovom četiri od 62 kuće. 'Htjeli smo učiniti nešto dobro s našim novcem, a ne sjediti cijeli život ispred računala', rekla je Geurts.

Primjer uspješne revitalizacije je Villalibado, selo u blizini Burgosa, koje su 2007. kupila braća Ansótegui. Isprva su planirali izgraditi mali kompleks za umirovljenike, no projekt se razvio u turističku atrakciju. Obnovili su kuće, izgradili bazene, restoran i bar te opremili selo solarnom i geotermalnom energijom. Danas je Villalibado popularna destinacija za vjenčanja i obiteljska okupljanja, privlačeći čak i znanstvenike iz San Francisca koji su unajmili dio nekretnina za promatranje pomrčine Sunca iduće godine. 'Tako smo sretni što vidimo selo ponovno živim', rekao je gradonačelnik Alonso Manjón. Madrid zamijenila mirnijom destinacijom Uspjeh Villalibada ima pozitivan učinak i na susjedni Villadiego, grad s 1500 stanovnika, koji nudi usluge poput banaka, škola i zdravstvene skrbi. 'Bez dobrih usluga imate malo šanse privući i zadržati ljude', istaknuo je gradonačelnik Villadiega Ángel Carretón Castrillo. Primjer toga je Celia, muzejska vodičica u kasnim 20-ima, koja se preselila iz Madrida tražeći mirniji život i nema planova za odlazak. Međutim samo šest kilometara dalje nalazi se napušteni Villamorón, nekadašnje selo sa 150 stanovnika i jednom od najranijih gotičkih crkava u provinciji Burgos, upozoravajući na sudbinu mnogih ruralnih mjesta, čije su kuće i groblja prepušteni prirodi.