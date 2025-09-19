Fuchs: Izgubili smo nekoliko tisuća prvašića, ne vidimo da bi moglo doći do preokreta

U Sikirevcima u Brodsko-posavskoj županiji počinje gradnja sportske dvorane Osnovne škole, polaganju temeljnog kamena u petak je nazočio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te istaknuo kako se u županiji trenutno gradi devet škola, no upozorio je na loše demografske podatke

Osnovnu školu u Sikirevcima pohađa 125 učenika, među kojima je 13 prvašića. "U zadnjih 15 godina smo izgubili nekoliko tisuća djece u prvim razredima i ne vidimo neke pokazatelje da bi moglo doći do preokreta, a moralo bi, jer Hrvatskoj trebaju mladi stručnjaci, mladi eksperti, trebaju nam isto tako mladi gospodarstvenici", izjavio je resorni ministar i izaslanik predsjednika Vlade RH, Fuchs. Poručio je kako je sustav obrazovanja u Hrvatskoj stabilan i uspješan, ali treba bolje demografske podatke i brojke. "Sikirevčani su jako dugo čekali sportsku dvoranu, ali dočekali su taj dan. U Brodskoj-posavskoj županiji trenutačno je u izgradnji devet škola, uloženo je oko 15 milijuna eura i kada se završi ovaj ciklus izgradnje i dogradnje, sva djece će na prostoru ove županije ići u jednosmjensku nastavu", naglasio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

Dodao je i kako je Osnovna škola u Sikirevcima u ekperimentalnom programu cjelodnevne škole, kao prva takva u Brodsko-posavskoj županiji. Sportska dvorana u Sikirevcima bit će mjestom i za kulturne i druge programe "Ovo nije samo početak gradnje jednog objekta nego mjesta zajedništva i budućih susreta naših sumještana", kazala je ravnateljica Osnovne škole Terezija Štrljić, izrazivši zadovoljstvo gradnjom školske sportske dvorane.

Radovan Fuchs u Sikirevcima Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL