Croatia Airlines s neto gubitkom od 29,9 milijuna eura

CA je u prvom kvartalu 2026. godine ostvario snažan rast prometa , unatoč značajnim troškovnim pritiscima i aktualnoj geopolitičkoj situaciji zbog rata na Bliskom istoku. Prevezeno je 405.160 putnika, što je 23 posto odnosno oko 75 tisuća više nego u istom razdoblju 2025. godine. Time kompanija daje značajan doprinos razvoju cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj, istaknuto je u priopćenju kompanije. Istodobno, navode, kombinacija tranzicijskih troškova obnove flote i naglog rasta cijena goriva rezultirala je negativnim financijskim učinkom u prvom kvartalu 2026. godine, pa je tako zabilježen gubitak iz poslovanja od 22,1 milijun eura, dok ukupni neto gubitak iznosi 29,9 milijuna eura. Najveći negativni efekt na ostvareni rezultat u odnosu na 2025. godinu imale su tečajne razlike koje su povećale ukupni gubitak za oko 6,2 milijuna eura, uslijed rasta tečaja američkog dolara u izvještajnom razdoblju', ističu.

Kažu i da se kompanija nalazi u najzahtjevnijoj, ali ključnoj fazi transformacije poslovanja. Tijekom 2026. godine očekuje se prihvat dodatnih sedam zrakoplova Airbus A220, ukoliko ne dođe do dodatnih kašnjenja isporuka. Naime, u ožujku 2026. godine u flotu je već uveden osmi Airbus A220, čime se nastavlja najveći investicijski ciklus u povijesti kompanije.

Iz CA navode i da ostatak godine donosi visoku razinu neizvjesnosti kada je u pitanju zračni promet. Ključni rizici za poslovanje uz ratna događanja na Bliskom istoku uključuju daljnja kretanja cijena goriva, dostupnost rezervnih dijelova, dinamiku isporuke novih zrakoplova te regulatorne zahtjeve povezane s dekarbonizacijom, uključujući obvezu korištenja održivog zrakoplovnog goriva.

'U takvom okruženju upravljanje troškovima, osiguravanje operativne stabilnosti i prilagodba promjenjivim tržišnim uvjetima ostaju ključni prioriteti, dok će ukupni poslovni rezultati u nastavku godine uvelike ovisiti o razvoju navedenih rizika te ograničenim mogućnostima društva da ublaži njihove učinke', poručuju iz CA.

Ujedno, kompanije je izvijestila da je u 2025. godini prevezla ukupno 2.042.993 putnika, što je 11 posto više u odnosu na 2024. godinu. Putnički promet na hrvatskim zračnim lukama istovremeno je rastao 6,8 posto, što znači povećanje tržišnog udjela Croatia Airlinesa na visoko konkurentnom hrvatskom zrakoplovnom tržištu.

Intenzivno tranzicijsko razdoblje, koje obuhvaća istodobno uvođenje novih zrakoplova i postupni izlazak starijih zrakoplova iz flote, kažu imalo je očekivan utjecaj na financijski rezultat. Croatia Airlines je lani tako zabilježila operativni gubitak od 36,3 milijuna eura, odnosno neto gubitak od 38,7 milijuna eura. Istodobno EBITDA je bila pozitivna i iznosila devet milijuna eura, što predstavlja rast od 23 posto u odnosu na 2024. godinu.