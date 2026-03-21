Država planira uvesti minimalne mirovine: Već ih prima 7370 Hrvata, evo koliko iznose

Minimalne mirovine ukinute su 31. prosinca 1998. godine, no i dalje ih prima 7370 umirovljenika. Za razliku od najnižih mirovina koje u prosjeku iznose 407 eura, prosječne minimalne mirovine iznose 665 eura. Razlika je u načinu njihova izračuna
Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević najavio je da će do kraja godine Vlada uvesti minimalnu mirovinu.
"To se pokušavalo nekoliko puta, ali sad kažem da ćemo to dogovoriti. Radimo kalkulacije. Cilj je da što više umirovljenika bude izvan granica siromaštva. Izaći ćemo s brojkama, to nam je u planu", rekao je Gabričević, inače član vladajuće koalicije.
Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno, pak, upozorava da bi se mirovine mogle dodatno smanjiti, pogotovo ako se ne bude mijenjala aktualna vrijednost mirovine, odnosno svota koja se izračunava za jednu godinu radnog staža.
"U tom se prijedlogu krije jedna velika zamka. Radi se o tome da bi se minimalna mirovina od oko 400 eura koristila za otprilike stotinjak tisuća umirovljenika, ali mirovine po općim propisima odnose se na oko 900 tisuća ljudi. To bi za 800 tisuća praktično značilo umanjenje mirovine za oko 20 posto. Ta je priča poprilično složena, trebalo bi malo vremena za obrazložiti u čemu je problem", istaknuo je Špika.
Minimalne mirovine veće od najnižih
No, minimalne mirovine u domaćem mirovinskom sustavu nisu novost. Naime, one su postojale sve do 31. prosinca 1998. godine, nakon čega su ih zamijenile najniže mirovine, koje se računaju tako da se godine staža pomnože s aktualnom vrijednošću mirovine (AVM).
Najnižu mirovinu, u prosječnom iznosu od 407 eura, prima gotovo 300.000 umirovljenika. No, zanimljivo da i 27 godina nakon ukidanja, minimalnu mirovinu prima 7370 hrvatskih umirovljenika, piše Mirovina.hr.
Prema podacima HZMO-a, u prosjeku minimalne mirovine iznose 665 eura za 34 godine staža. Najviše je starosnih mirovina, oko 6700, koje u prosjeku iznose 676 eura za 35 i pol godina staža. Invalidskih minimalnih mirovina je 330, a u prosjeku iznose 607 eura za 16 godina staža. Minimalnu obiteljsku mirovinu primaju 344 osobe u prosječnom iznosu od 500 eura za 26 godina staža.
Razni prijedlozi
Tolika razlika u svoti između minimalne i najniže mirovine, posljedica je toga što su se minimalne mirovine određivale u vrijednosti 60 posto prosječne plaće.
Ideja za povratkom takvih mirovina nije nova, jer je Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) prije nekoliko godina predlagao da se minimalna mirovina računa kao 40 posto prosječne plaće za 15 godina staža, a da se za svaku dodatnu godinu pribroji jedna AVM.
HSU je pretprošle godine predložio da minimalna mirovina ne bude niža od 491 eura. Tada su se kandidirali i za Europski parlament.