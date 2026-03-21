Država planira uvesti minimalne mirovine: Već ih prima 7370 Hrvata, evo koliko iznose

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Veselko Gabričević najavio je da će do kraja godine Vlada uvesti minimalnu mirovinu.

"To se pokušavalo nekoliko puta, ali sad kažem da ćemo to dogovoriti. Radimo kalkulacije. Cilj je da što više umirovljenika bude izvan granica siromaštva. Izaći ćemo s brojkama, to nam je u planu", rekao je Gabričević, inače član vladajuće koalicije.

Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno, pak, upozorava da bi se mirovine mogle dodatno smanjiti, pogotovo ako se ne bude mijenjala aktualna vrijednost mirovine, odnosno svota koja se izračunava za jednu godinu radnog staža.

"U tom se prijedlogu krije jedna velika zamka. Radi se o tome da bi se minimalna mirovina od oko 400 eura koristila za otprilike stotinjak tisuća umirovljenika, ali mirovine po općim propisima odnose se na oko 900 tisuća ljudi. To bi za 800 tisuća praktično značilo umanjenje mirovine za oko 20 posto. Ta je priča poprilično složena, trebalo bi malo vremena za obrazložiti u čemu je problem", istaknuo je Špika.