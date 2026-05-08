CROBEX u dobitku deseti uzastopni trgovinski dan

CROBEX je već peti uzastopni tjedan i deseti uzastopni trgovinski dan zaključio s pozitivnim predznakom. Tjedni rast je iznosio 1,13 posto a dnevni 0,4 posto, isto kao i njegova uža inačica CROBEX10. I ostali dionički indeksi su imali pozitivne izvedbe, uključujući i sektorske, među kojima se istaknuo transportni sektor s rastom od 1,44 posto, suprotno od dana ranije kada je bio glavni sektorski gubitnik. U petak se u crvenom jedino našao indeks građevinskog sektora i to za 0,4 posto, kao rezultat pada vrijednosti ING-GRAD-a.

Likvidnost se, u nedostatku blok transakcija, ponovno vratila na skromne razine, prikupivši svega 1,8 milijuna eura. Trećinu toga (590 tisuća eura) je prikupio, već očekivano, Končar, koji je pri tome izgubio 0,4 posto. Slijedio ga je Valamar s prometom od 238 tisuća eura i rastom cijene od 1,7 posto te Zagrebačka banka, koja je prometu od 163 tisuće eura oslabila 1,35 posto.

Kutjevo je predvodio dobitnike sa skokom od 9,4 posto a slijedila ga je Đuro Đaković Grupa s rastom od 4 posto te CIAK Grupa s plusom od 3,7 posto. ĐĐ Grupa je objavila da je povezano društvo ĐĐ Specijalna vozila sklopilo ugovor s hrvatskim naručiteljem za isporuku teretnih vagona Faccnpps u vrijednosti od 1,3 milijuna eura. Rijetke gubitnike je predvodila Luka Ploče s padom od 4,7 posto a loš dan su imali i Institut IGH s gubitkom od 3,6 posto te Jadroagent s minusom od 2,7 posto.

Dobitnik dana: Kutjevo +9,43% 5,80

Gubitnik dana: Luka Ploče -4,71% 162,00

CROBEX: +0,37% 4083,95