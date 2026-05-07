Nastavlja se pozitiva Crobexa: Končar izdominirao na burzi

Četvrtak je na hrvatskom tržištu kapitala bio u znaku mješovitih izvedbi i pojačane aktivnosti investitora u odnosu na ostatak tjedna

CROBEX je nastavio svoj uzlazni trend, upisavši još jedan dan (deveti) pozitivnu izvedbu, iako sa skromnih 0,1 posto. Isti rast je zabilježila i njegova uža inačica, CROBEX10, dok je šira inačica, CROBEXplus izgubio 0,5 posto. Sektorski indeksi su se kretali suprotnim smjerovima, pri čemu se transportni sektor istaknuo s gubitkom od 3,5 posto nakon pada vrijednosti svih sastavnica, osobito Jadroplova i Alpha Adriatica. Prehrambeni i turistički sektori su upisali blage pozitivne predznake, točnije 0,3 i 0,2 posto.

Glavni akteri u trgovanju Ukupna likvidnost je znatno porasla u odnosu na prethodna tri dana ovaj tjedan, dosegnuvši 4,8 milijuna eura prometa. Ovome je doprinio Končar, koji je bio glavni akter i u redovnom i blok trgovanju. U blok transakciji je prikupio 1,5 milijun eura, dok je u redovnom trgovanju dosegnuo skoro dva milijuna eura te pri tome ojačao 0,5 posto. Duga članica Končar grupe, Končar D&ST je bio sljedeći najlikvidniji s prometom od 201 tisuću eura, no s padom cijene od 0,5 posto, a slijedio ga je AD Plastik s prometom od 184 tisuće eura te Mon Perin, koji je prikupio 147 tisuća eura i upisao značajan rast od 7,8 posto.