U Volkswagenu otkazi, ali i nagrade: Evo koliki bonus će dobiti zaposlenici

Odluka dolazi u trenutku kada Volkswagen bilježi ozbiljan pad dobiti. Grupa je prošlog tjedna objavila da joj je dobit nakon oporezivanja pala za oko 44 posto, na 6,9 milijardi eura.

Prema kolektivnom ugovoru, radnici će dobiti po 1250 eura, a isplate bi trebale krenuti u svibnju. Riječ je o ukupnom iznosu od oko 125 milijuna eura koje kompanija izdvaja kao nagradu za postignute uštede.

Unatoč tome, iz kompanije ističu kako su upravo zaposlenici zaslužni za stabilnost poslovanja u izazovnim okolnostima.



'Nevjerojatna predanost svih zaposlenika doprinosi dobrim rezultatima Volkswagena, a time i cijele grupe', poručila je predsjednica radničkog vijeća Daniela Cavallo.

Slično razmišlja i šef brenda Volkswagen Thomas Schäfer, koji je pohvalio angažman zaposlenika naglasivši kako svakodnevno rade s velikim znanjem, strašću i timskim duhom kako bi osigurali uspješnu budućnost kompanije.

Ipak, Schäfer je jasno dao do znanja da Volkswagen prolazi kroz teško razdoblje restrukturiranja. Tvrtku pritiskaju visoki troškovi u Europi, posebno u Njemačkoj, snažan cjenovni rat na ključnim tržištima te dodatni izazovi poput carina u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz kompanije navode kako su unatoč svemu uspjeli značajno smanjiti troškove u velikim pogonima u Wolfsburgu, Emdenu i Zwickauu.