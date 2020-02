Renault predstavio Twingo Z.E.: Idealan gradski mališan za seniore

Twingo Z.E. i dalje dijeli platformu i druge komponente sa Smartom forfour EQ-om, ali Renault kaže da će njihov električni gradski automobil imati noviju tehnologiju električnih vozila jer na tržište dolazi kasnije

No drugi proizvođači uvode u svoje palete modela male električne automobile s nultom emisijom usmjerene na kupce u gradovima i urbanim područjima. Tako Volkswagen grupa prodaje potpuno električne verzije svojih mini automobila VW Up , Škodu Citigo i Seat Mii . Honda e će se naći u prodaji u Europi u ljeto. Renaultova marka prihvatljive cijene, Dacia , predstavit će svoje prvo vozilo s punim električnim pogonom na izložbi u Ženevi, dok će Fiat predstaviti baterijsku verziju svog 500 miniautomobila.

Twingo Z.E. ima litij-ionsku 400-voltnu bateriju kapaciteta 21,3 kWh korejskog proizvođača LG Chem, smještenu ispod prednjih sjedala. Sama baterija je teška 165 kilograma, a cijeli automobil između 1112 i 1178 kilograma, ovisno o opcijama. Električni motor Twinga Z.E. oznake R80 ima izlaznu snagu 60 kW (81 KS) pri 3950 do 11.450 okr./min i 160 Nm okretnog momenta od 500 do 3590 okr./min. Prema samom proizvođaču, automobil može ubrzati od 0 do 50 km/h ispod četiri sekunde, a krajnja brzina mu je 135 km/h.

Domet Twingo Z.E.-a iznosi 250 kilometara izmjereno u okviru testnog ciklusa WLTP i 180 kilometara u mješovitom ciklusu prema WLTP-u, do završne certifikacije. Renault navodi i da je realno očekivati u kombiniranom ciklusu domet ljeti 180 kilometara, a zimi nešto niži; 110 kilometara. Za usporedbu, Smart forfour EQ ima domet od 116 do 130 kilometara u ciklusu WLTP.