[FOTO/VIDEO] Vozili smo Renault Twingo Intens TCe 95; Maleni gradski automobil velikog srca

Iako se ne radi o potpuno novoj generaciji Twinga, učinjene promjene su doista osvježile ovaj model, a motor od 93 KS jači je od očekivanog

I na hrvatskom predstavljanju smo rekli da se ne radi o potpuno novoj generaciji Twinga, no učinjene su promjene koje su doista osvježile ovaj model. Izvana, prednji dio se može pohvaliti značajnim poboljšanjima, počevši s novim uzorcima glavne, gornje, kao i donje rešetke. Ova donja je sada tanja i okružena je malim vertikalnim otvorima na svakoj strani. Okrugla svjetla za maglu u odbojniku su nestala, zamijenjena su LED svjetlima u obliku slova C u glavnim prednjim svjetlima, što je u skladu s ostalim novijim Renaultovim modelima. Dodani su i kromirani elementi na prednjoj masci, manje je i plastičnih crnih elemenata te širi bočni otvor za zrak iza stražnjih vrata. Mnogi će pomisliti da se radi o lijevoj kvaki stražnjih vrata, ali ovaj usisnik služi za dobavu zraka motoru koji se nalazi straga.

Naš testni Twingo je odlično pogođena mjera za jedan maleni gradski automobil. On će se podjednako svidjeti mladoj populaciji kojima bi ovo mogao biti i prvi automobil u njihovoj vozačkoj karijeri, ali i starijim vozačima koji žele imati veseli mali gradski automobil koji se dobro snalazi u gradskim uvjetima, pogotovo jer ima i servo volan. Njegove 93 konjske snage je očaravajuće više nego što je to doista i potrebno, ali zato uz spretno pogođen 5-brzinski mjenjač naš Twingo dobro povuče. To je dobra osobina, jer vozači većih automobila često ovakve malene automobile ne doživljavaju kao nešto na što bi se trebali u prometu obazirati. Ovjes je prilagođen upravo gradskim uvjetima vožnje, no nema nikakvih problema niti u vožnji na brzim izvangradskim prometnicama.