Peugeot lansira pickup Landtrek; kako sada stvari stoje u Europu neće stići

Landtrek će biti dostupan s dizelskim i benzinskim motorima te nekoliko oblika karoserije, uključujući modele s dvoja vrata, četvora vrata i kabine samo sa šasijom

Peugeotov izvršni direktor Jean-Philippe Imparato je rekao u studenom prošle godine da je u pripremnoj fazi njihov Landtrek prošao 2 milijuna kilometara testiranja na svim vrstama terena. 'On mora biti nezaustavljiv', kazao je, dodajući kako je pouzdanost najvažniji čimbenik u segmentu.

Vanjske dimenzije Landtreka su sljedeće; duljina 5330 mm za Double Cab, a 5390 mm za Simple Cab verziju, širina 1963 mm (obje verzije), visina max.1897 mm s krovnim nosačima za Double Cab, a max.1835 mm za Simple Cab. Međuosovinski razmak je 3180 mm za obje verzije, a visina od podloge od 214 s 16-colnim kotačima te do 235 mm (17 i 18-colni kotači) za obje verzije. Težina dizelske verzije Double Cab je 2060 kg s punim rezervoarom od 80 litara, dok je Simple cab težak 1950 kg. Korisna dužina utovarnog dijela je 2430 mm za Simple cab, a 1630 mm za Double cab te širina 1638 – 1220 mm između stražnjih kotača.

Peugeot navodi da je globalno tržište ovakvih jednotonskih, a misli se na korisnu nosivost, više od 2,4 milijuna komada, ali sam Imparato nije precizirao Peugeotove prodajne ciljeve, ističući činjenicu kako se kupci teško prebacuju na druge marke. Inače, korisna nosivost u nekim verzijama Landtreka je do 1,2 tone, a vučni kapacitet je do tri tone.

Pomoć vozaču uključuje kontrolu spuštanja nizbrdicom, upozorenje o odlasku trake i kontrolu zanošenja prikolice, koja djeluje na usporavanje kamioneta čim se otkrije zanošenje. Landtrek se može naručiti s do četiri kamere koje se u 4x4 verziji kombiniraju kako bi se dale sliku od 360 stupnjeva kada se u terenskoj vožnji trebaju savladati prepreke ili duboki kolotrazi.

U Landtraku su trenutno dostupna dva pogonska sustava. Prvi je dizelski 1,9-litreni četverocilindrični turbomotor snage 150 KS (110 kW) i 350 Newton metara okretnog momenta pri 1800-2800 okr/min, s ručnim 6-brzinskim mjenjačem. U verziji Double Cab (dvostruka kabina) s pogonom 4x2 ubrzava od 0 do 100 km/h za 14,9 sekundi, a krajnja brzina mu je 172 km/h. U verziji 4x4 njegove performanse su nešto slabije; od 0 do 100 km/h za 15,8 sekundi, a krajnja brzina mu je 171 km/h.

Drugi motor je 2,4-litreni benzinski turbomotor snage 210 KS (155 kW) i 320 newton metara, s ručnim mjenjačem od šest brzina ili automatskim mjenjačem sa šest brzina. U verziji Double Cab (dvostruka kabina) s pogonom 4x2 ubrzava od 0 do 100 km/h za 12,2 sekunde, a krajnja brzina mu je 182 km/h. U verziji 4x4 njegove performanse su nešto slabije; s ručnim mjenjačem od 0 do 100 km/h za 13 sekundi, a krajnja brzina mu je 176 km/h. S automatskim mjenjačem od 0 do 100 km/h za 11,2 sekundi, a krajnja brzina mu je 177 km/h.

Landtrek je drugi kamionet u Peugeotovoj globalnoj paleti modela. Peugeot je pokrenuo 2017. pickup usmjeren na sjevernoafričko tržište, na temelju modela kamioneta Dongfeng Motora, kineskog partnera PSA Group-e.

Changan također prodaje verziju Landtreka, koji se zove Kaicheng F70. Kineski proizvođač automobila je joint venture partner s PSA, ali partnerstvo je trenutno u procesu razdvajanja.