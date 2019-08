Evo što nam sve donosi osvježena pickup Navara!

Osvježena verzija pickupa Navare stigla je na naše tržište u srpnju, a osnovne promjene uključuju učinkovitiji motor koji zadovoljava najnovije standarde te novi, moderan sustav za informiranje i zabavu

Prije svega treba reći da je obnovljena Navara stigla s učinkovitijim dizelskim motorima, sukladnima normi Euro6DTemp, a mi smo na testu imali jaču verziju motora od 190 KS. Točnije model pod oznakom Navara DC 2,3D 190 TEKNA AT, a i sama oznaka DC govori da s radio o većoj, dvostrukoj kabini i mogli bismo reći da je ova najopremljenija i najjača verzija potpuno opravdala naša očekivanja. To se odnosi pogotovo na autora ove recenzije kojemu je ovo i treća generacija Navare koju je isprobao uz još jednu facelift izvedbu, računajući i prethodnicu pod nazivom NP300.

Ovo je lako komercijalno vozilo i ako opteretite utovarni sanduk, duljine pri dnu od 1585 mm (dvostruka kabina) i širine 1560 mm (između blatobrana 1130 mm), s čak do 1012 kg korisnog tereta, u što je uključen i vozač, Navara će pokazati sasvim suprotne vozne osobine. I tu joj prema voznim osobinama gotovo i nema premca. Naša testna izvedba imala je gume dimenzija 255/60 R 18 i sve četiri disk kočnice, koje omogućuju sigurno i superiorno kočenje. Same dimenzije modela s dvostrukom kabinom su impresivne; duljina 5330 mm, širina 1850 mm (s retrovizorima 2085 mm) i visina kabine s krovnim nosačima 1855 mm, a međuosovinski razmak 3150 mm.

Naša Navara je imala najjači dizelski motor u ponudi; 2,3-litreni dCi četverocilindrični s dvostrukom turbinom snage 190 KS (140 kW) i najvećim okretnim momentom od sjajnih 450 Nm pri 1500 do 2500 okretaja u minuti. Ovaj motor je uparen s dobro odmjerenim sedmerobrzinskim automatskim mjenjačem, uz mogućnost i ručnog mjenjanja brzina kada ručicu mjenjača pomaknete iz položaja D ulijevo. U normalnim uvjetima vožnje uglavnom se vozite u 2WD položaju reduktora izvedenog u obliku okretne sklopke i tada vam je pogon samo na stražnja dva kotača. Ako želite uključiti i prednje kotače u pogon (4H) to možete učiniti bez da zaustavite vozilo do razumne brzine kretanja vozila, a isto tako ga i isključiti. A za najteže uvjete terenske vožnje ili kretanja s teškim teretom na rastresitom terenu uključite pogon 4LO u kojem se vozite u reduciranim niskim prijenosnim omjerima, i tek tada ćete shvatiti koliko je Navara iznimno terensko vozilo. A tu je i za ovu verziju standardna blokada stražnjeg diferencijala. Osim toga, novi ESP-om upravljani sustav pomoći pri vožnji s prikolicom (masa prikolice do 3,5 tona) namijenjen je za suzbijanje pokreta valjanja i ljuljanja (Trailer Sway Assist), čime se vozilo stabilizira dok vuče prikolicu. Mali prigovor ide još uvijek relativno bučnom motoru, no jednom kada krenete neka pretjerana buka neće vas smetati, čak dapače, imati ćete osjećaj da se vozite u moćnom terencu. I Navara to doista i jest.