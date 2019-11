Mitsubishijev novi L200 dojmljiv je s pokrićem: Udobniji, moderniji i snažniji

Kod novog pickupa L200 inzistiralo se na robusnijem vanjskom izgledu, modernijem interijeru te podizanju off-road performansi

Zastupnik Mitsubishi Motors Corporationa u Hrvatskoj, tvrtka LMG Autokuća, hrvatskim novinarima specijaliziranim za autoindustriju predstavila je u četvrtak svoja vozila modelske godine 2020. U gami Mitsubishi vozila posebno težište bilo je prije svega na novoj 6. generaciji pickupa L200. Ništa manje važni modeli koje smo imali također priliku vidjeti i isprobati su bili modeli Eclipse Cross i Outlander PHEV. Ova dva modela zaslužuju i puno više od pukog navođenja tehničkih podataka, pa ćemo se pozabaviti upravo modelom L200.

Za ovu priliku smo se odvezli do okolice Ivanić-Grada, u pitoreskni moslavački kraj Zagrebačke županije. U uvodnom obraćanju Branka Kondića, izvršnog direktora tvrtke LMG Autokuća upoznali smo se s predstojećim promjenama po pitanju sve strožih zakona EU u pogledu emisije CO2 vozila, koji stupa na snagu već u siječnju 2020., te glavnim promjenama za 2020. na ova tri modela Mitsubishija na koje ozbiljno računaju u strukturi prodaje na hrvatskom tržištu.

Mitsubishi, kao dio Renault–Nissan–Mitsubishi Alijanse, ozbiljno je bacio težište na jedan segment elektrifikacije svojih modela, i to na plug-in hibridne verzije pogona (PHEV). Koliko su njihove namjere ozbiljne, toliko je i tehnologija Mitsubishija najdalje dogurala po pitanju upravo ovog tipa hibridnog pogona. To se posebno odnosi na zemlje u Europskoj uniji, za koje je u ovom tranzicijskom razdoblju do potpuno električnih vozila (BEV) vjerojatno PHEV tehnologija u SUV segmentu i najjači forte ovog japanskog proizvođača vozila. Sam Mitsubishi smatra da su u ovom prijelaznom razdoblju najvažnija četiri faktora u balansiranju između zahtjevne EU regulative i potreba kupaca: emisije CO2, doseg, trošak i infrastuktura. Ne smijemo zaboraviti da je upravo Mitsubishi na osnovi svog bogatog naslijeđa integralnog pogona bacio težište na SUV modele, 4x4 pogon i PHEV tehnologiju. Ipak, ni blaga 48-voltna hibridna tehnologija neće biti zaobiđena u njihovim razvojnim planovima.

No ovo su planovi za budućnost, ali realnost je i dalje nešto drukčija, posebno za one koji se još uvijek uzdaju u motore s unutarnjim izgaranjem, ali i one koji trebaju za svoje poslovanje vozilo u izvedbi pickupa. Robusnost ovog kamioneta jedan je od presudnih faktora prilikom odabira ovog tipa vozila, a upravo je prethodnoj, petoj generaciji zamjerano da njezin vanjski izgled ne odaje takav dojam. S novom generacijom L200 vizualno smo dobili puno agresivniji, masivniji vanjski izgled, koji je sada u skladu s najnovijim modelima ovoga japanskog proizvođača.

Dizajnerski koncept Dynamic Shield, viđen prije svega na novom Outlanderu, definitvno je pozitivno utjecao na pojavnost novog L200 kamioneta. Osim ovog dijela, nova generacija nam je donijela i promjenu po pitanju motora, jer dok smo u 5. generaciji imali dizelski 2,4-litreni (preciznije 2442 cm³) motor snage 154 i 181 KS, u novom L200 imamo samo jedan motor na izbor i to DI-D 2,2-litreni (2268 cm³) snage 150 KS, ali koji sada zadovoljava normu Euro 6d, a emisija CO2 je od 196 do 206 g/km ovisno o tome radi li se o modelu s 6-brzinskim ručnim ili 6-brzinskim automatskim mjenjačem. Deklarirana potrošnja sada je u kombiniranim uvjetima između 7,4 i 7,8 l/100 km.

Sve izvedbe modela L200 (2020.) s pogonom su na sva četiri kotača, pri čemu je dominantan pogon straga, kao što to uostalom i priliči jednom pickupu. Mitsubishi je na novom L200 inzistirao na podizanju off-road performansi, pa uvodi dvije funkcije koje olakšavaju vozaču vožnju na teškim terenima. Tu je sada kontrola spuštanja niz brdo (HDC), koja ne dopušta prekoračenje zadane brzine na strmim padinama. Vozač može biti usredotočen isključivo na volan. Druga stvar je Off Road Mode, koji vozaču pruža mogućnost izbora optimalnog programa rada sustava na vozilu u Off road vožnji ovisno o vrsti podloge.

Unutrašnjost je vizualno i fizički postala puno ugodnija, izrađena od kvalitetnijih materijala i više nalik osobnom automobilu, s boljim izgledom i udobnijim sjedalima, debljim volanom, više svijetlih boja i gadgetima temeljenim na ekranu koji je jednak onome kakav biste pronašli u dobro opremljenom osobnom automobilu.

U vožnji je novi L200 puno tiši u kabini, motor nije više toliko glasan kao u prošloj generaciji. Na cesti je osjetno stabilniji i ugodniji za vožnju, a smanjena snaga u odnosu na onaj prošli jači motor od 181 KS nije toliko primjetna. Unutrašnjost je dotjerana i osjetno udobnija. Sve u svemu, L200 je i dalje onaj veliki robusni pickup, ali sada ugodniji u mnogo parametara. Isprobali smo Club Cab model s ručnim 6-brzinskim mjenjačem, koji i dalje ima skraćeni prijenosni omjer, jer ipak je riječ o vozilu od kojeg se očekuje radna snaga, a ne toliko njegovo ubrzanje ili gotovo nikad u realnom životu dostignuta krajnja brzina. Kako je riječ o kraćoj kabini, stražnja vrata mogu se otvoriti samo kad su otovorena prednja vrata, a stražnja dva preklopna sjedala zapravo su više za slučajeve kad morate prevesti još dvije osobe. Naravno, u novom L200 dostupna je i kabina Double Cab ili dupla kabina s četvoro vrata i mjesta za pet osoba. U temeljitijem izvješću o vožnji i dojmovima 'na drugu', kad budemo imali malo više vremena provedenog u ovom dojmljivom kamionetu.