Isprobali smo INEOS Grenadier: Je li ovo najsposobniji 4x4 terenac današnjice?

Godine 2017. predsjednik INEOS-a, Sir Jim Ratcliffe, zaljubljenik u automobile i iskusni avanturist, uočio je prazninu na tržištu za robusan, utilitaran i pouzdan terenski 4x4, prilagođen suvremenim standardima.

Ideja o proizvodnji vozila od nule razvila se kada su Sir Jim i njegovi prijatelji razgovarali o tome u svom omiljenom pubu, The Grenadier u Belgraviji, London, što je bila i inspiracija za naziv vozila. Tako je osnovan INEOS Automotive Limited, a okupio se tim vrhunskih automobilskih stručnjaka s ciljem da ovu viziju pretvore u stvarnost, donoseći svjež pristup razvoju i proizvodnji 4x4 vozila.

Od tada, Grenadier je zaživio, spajajući čvrsti britanski duh i dizajn s njemačkom inženjerskom preciznošću. Tim je ostao nepokolebljiv u svojoj posvećenosti originalnoj viziji Sir Jima. Linija vozila Grenadier nudi vrhunsku terensku sposobnost, izdržljivost i pouzdanost svima koji se oslanjaju na svoje vozilo – bilo za posao, avanturu ili slobodno vrijeme – gdje god se nalazili u svijetu.

Inače, tvrtka INEOS je druga najveća kemijska kompanija na svijetu. Zapošljava gotovo 26.000 ljudi u 36 poslovnih jedinica s mrežom koja obuhvaća 194 lokacije u 29 zemalja. Od boja do plastike, tekstila do tehnologije, lijekova do mobilnih telefona - materijali su koje proizvodi INEOS poboljšavaju gotovo svaki aspekt modernog života.

INEOS Sport ulaže i velika financijska sredstva okupljajući neke od najboljih talenata u globalnom sportu, uključujući Formulu 1, biciklizam, jedrenje, nogomet, ragbi i trčanje. Zajedničkim radom, timovi otključavaju nove razine performansi kako bi ostvarili svoje ambicije na cesti, terenu, stazi i vodi, pomažući iznimnim sportašima da postignu nevjerojatne rezultate.