Bugatti pokazao unikatno remek-djelo: Brouillard dobio ime po konju osnivača ove legendarne marke

Umjetnost dizajniranja karoserije provlači se kroz Bugattijev DNK već više od stoljeća. Od bezvremenskih automobilskih dizajna Jeana Bugattija do majstorskih skulptura Rembrandta Bugattija, težnja za jedinstvenom automobilskom umjetnošću definirala je marku od njezina osnutka. Bugatti sada predstavlja Program Solitaire, ekskluzivnu novu ponudu posvećenu stvaranju uistinu unikatnih vozila koja slave bogatu baštinu marke, a istovremeno pomiču granice personalizacije i izrade.

Prva kreacija Solitairea – proširenje čak i izvan vrlo unikatnog svijeta Bugattija 'Sur Mesure' (po mjeri) – je Brouillard, zapanjujući coupé koji odaje počast voljenom konju Ettorea Bugattija. Nazvan po vjernom pratitelju koji je mogao otvoriti vrata vlastite štale pomoću posebnog mehanizma koji je dizajnirao sam Ettore, ovaj automobil slavi osnivačevu veliku ljubav prema konjima i njegovog najdražeg konja od svih.

Bugatti Brouillard Izvor: Promo fotografije / Autor: Bugatti Automobiles

Veličanstveni punokrvnjak s dlakom bijelom poput prvog snijega, prošaran suptilnim nijansama ljetne jutarnje magle, Brouillard nije bio običan konj; bio je utjelovljenje svega što je Ettore cijenio: brzine, ljepote i neusporedive gracioznosti. Inače, ime konja Brouillard u prijevodu s francuskog znači - magla.

Program Solitaire inspiriran je Bugattijevim korijenima u karoseriji, tradicijom koja je procvjetala početkom 20. stoljeća kada su najljepše automobilske karoserije stvarane suradnjom između automobilskih tvrtki i specijaliziranih proizvođača karoserija. Jean Bugatti revolucionirao je ovaj pristup donoseći zanat u vlastitu tvrtku, omogućujući stvaranje ikona poput Type 57 SC Atlantic.

Iako je taj automobil možda najpoznatiji, šasija Type 57 bila je ukrašena brojnim internim karoserijama, uključujući Galibier, Stelvio, Ventoux i Atalante, nudeći opcije od četverovratne limuzine do dvovratnog kabrioleta i coupea.

Bugatti Chiron Super Sport i njegov W16 motor Izvor: Promo fotografije / Autor: Bugatti Rimac

Legendarni W16 motor s četiri turbopunjača i 1600 KS Za modernu inkarnaciju ovog pristupa, Brouillard je izgrađen na vrhuncu Bugattijeve platforme s W16 motorom, koja sadrži iteraciju legendarnog 8,0-litrenog motora s četiri turbopunjača od 1600 KS. Predstavlja najvišu evoluciju programa W16, uključujući gotovo dva desetljeća inženjerske izvrsnosti i profinjenosti. Proporcionalno majstorstvo Brouillarda slijedi principe slične klasičnoj umjetnosti, gdje odnos između elemenata stvara trenutnu vizualnu privlačnost.

Pažljivim razmatranjem raspodjele volumena, donja trećina vozila prikazana je u tamnim tonovima koji se vizualno povezuju sa sjenom automobila. Velik dio percepcije automobila dolazi iz njegove gornje dvije trećine, što u ovom slučaju pomaže u stvaranju percepcije lakše, dinamičnije siluete – koja se čini i nižom i dužom – dok kotači izgledaju proporcionalno veći.

Bugatti Brouillard - prvi model iz programa Solitaire Izvor: Promo fotografije / Autor: Bugatti Automobiles







+19 Bugatti Brouillard - prvi model iz programa Solitaire Izvor: Promo fotografije / Autor: Bugatti Automobiles

Aerodinamička filozofija besprijekorno integrira funkcionalne elemente u oblikovanu karoseriju. Usisnici zraka dovode se kroz radijatore stvarajući pad tlaka za veći protok zraka kroz radijatore kako bi se optimizirala učinkovitost hlađenja, dok fiksno krilo u obliku pačjeg repa pruža aerodinamičku ravnotežu i poboljšava elegantnu siluetu automobila. Stražnji difuzor maksimizira funkcionalnu površinu kroz inovativno pakiranje ispuha, predstavljajući vrhunac razvoja platforme W16.

Unutrašnjost Izrada interijera doseže nove visine s Brouillardom, s izvanrednom kombinacijom materijala koji slave i tradiciju i inovaciju. Tkanine tkane po narudžbi iz Pariza uključuju tartanske uzorke, dok su zelenkasta karbonska vlakna uparena s povećanim brojem strojno obrađenih aluminijskih komponenti. Stakleni krov stvara prozračan, katedralan doživljaj, dok središnja kralježnica besprijekorno teče od vanjštine prema unutrašnjosti, vidljiva kroz prozirnu ploču iznad.

Apsolutna posvećenost najfinijoj majstorskoj izradi vidljiva je u detaljima Brouillarda, uključujući izvezene motive konja na vratima i naslonima sjedala. Sama sjedala prilagođena su i oblikovana prema željama vlasnika, a završena su jedinstvenim rasporedom kožnih zakrpa.

Mjenjač je izrađen od jednog bloka aluminija i ima stakleni umetak koji sadrži minijaturnu ručno izrađenu skulpturu Ettoreovog omiljenog konja i imenjaka ovog automobila. U svakom pogledu, Brouillard je djelo automobilske visoke mode, prožeto neograničenom kreativnošću svih Bugattijevih dizajnera, inženjera i majstora materijala.

Prema željama vlasnika Vlasnik Brouillarda, koji je naručio vozilo, iznimno je strastveni kolekcionar Bugattija, ne samo automobila – starih i novih – već i eklektičnog namještaja Carla Bugattija i prekrasnih brončanih skulptura Rembrandta Bugattija. Vlasnik je želio objediniti sav zanat i umjetnost obitelji Bugatti u remek-djelu koje slavi temeljnu inspiraciju Ettore Bugattijevog pristupa automobilskom dizajnu: njegovu ljubav prema konjima. U tim brojnim detaljima po mjeri slavi se vlasnikovo široko i detaljno uvažavanje bogate automobilske povijesti Bugattija, obitelji Bugatti i Ettoreove jedinstvene veze s njegovim omiljenim konjem.

Bugatti Brouillard će biti službeno predstavljen tijekom Monterey Car Weeka u Kaliforniji kao prvi projekt novog programa Solitaire. Svake godine Solitaire će stvoriti najviše dva remek-djela, osiguravajući da svako dobije potpunu pažnju i izradu koju zahtijeva. Solitaireove narudžbe će koristiti postojeće Bugattijeve pogonske sklopove i šasije - baš kao što Brouillard koristi W16 od 1600 KS i najnoviju odgovarajuću šasiju od karbonskih vlakana i aluminija - dok se usredotočuje na unikatne detalje karoserije i interijera.