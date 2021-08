[FOTO] Mobilnost budućnosti bez CO₂: BMW iX5 Hydrogen prvi put se prikazuje javnosti

Jedinstvena u svijetu kombinacija gorivnih ćelija visokih performansi i optimizirane baterije naglašava vodeću stručnost pogonskog sustava BMW Grupe, a male serije u pokazne svrhe i testiranja bit će pokrenute 2022.

BMW grupa pozdravlja i podržava aktivnosti na promicanju inovacija u Njemačkoj i Europi koje će pomoći izgradnji vodikove ekonomije i ubrzanju proizvodnje zelenog vodika. To posebno uključuje velike vodikove projekte klasificirane kao važni projekti od zajedničkog europskog interesa (IPCEI - Important Projects of Common European Interest). Projekti koji obuhvaćaju ovu inicijativu Europske unije, koju su u Njemačkoj podržali Savezno ministarstvo za gospodarska pitanja i Federalno ministarstvo prometa, obuhvaćaju cijeli lanac vrijednosti - od proizvodnje vodika do transporta do primjene u industriji.