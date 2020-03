Pogonski sklop za BMW i Hydrogen NEXT: BMW Grupa posvećena je vodikovoj tehnologiji gorivnih ćelija

Iako BMW Group nema dvojbe prema dugoročnom potencijalu pogonskih sustava za gorivne ćelije, proći će vrijeme prije nego što kompanija ponudi proizvodni automobil pogonjen vodikovom tehnologijom gorivnih ćelija

BMW je objavio kako je razvoj alternativnih tehnologija pogonskog pogona glavni prioritet BMW grupe. Bavarski proizvođač automobila nudi prve virtualne uvide u sustav pogona za BMW i Hydrogen NEXT i ponovno potvrđuje svoju opredijeljenost da slijedi pažljivo promišljen i sustavan put do mobilnosti bez emisija. Ovaj pristup također uključuje pažljivo razmatranje različitih zahtjeva tržišta i kupaca kao dijela tvrtke Power of Choice strategije. Usredotočenost na kupca i potrebna fleksibilnost za to su od ključne važnosti u olakšavanju proboja za održivu mobilnost na globalnoj razini.

Iako BMW Group nema dvojbe prema dugoročnom potencijalu pogonskih sustava za gorivne ćelije, proći će vrijeme prije nego što kompanija ponudi svojim kupcima proizvodni automobil pogonjen vodikovom tehnologijom gorivnih ćelija. To je prije svega zbog činjenice da pravi okvirni uvjeti još nisu uspostavljeni. 'Prema našem mišljenju, vodik kao nositelj energije prvo se mora proizvoditi u dovoljnim količinama po konkurentnim cijenama koristeći električnu energiju. Vodik će se tada koristiti prvenstveno u aplikacijama koje se ne mogu izravno naelektrizirati, poput prijevoza teških tereta na velike udaljenosti', rekao je Klaus Fröhlich. Trenutno ne postoji potrebna infrastruktura, poput opsežne, europske mreže stanica za punjenje vodika. Međutim, BMW grupa napreduje svojim razvojnim radom na području vodikove tehnologije gorivnih ćelija. Tvrtka koristi vrijeme dok se ne uspostave infrastruktura i trajno proizvedena opskrba vodikom kako bi značajno smanjili troškove proizvodnje pogonskog sustava. BMW grupa već dovodi na tržište električna vozila s baterijama s održivom energijom i uskoro će svojim kupcima nuditi širok spektar elektrificiranih vozila. Ukupno 25 modela predviđeno je za pokretanje do 2023. godine, uključujući najmanje dvanaest s potpuno električnim pogonskim sklopom.

Početni tehnički detalji pogonskog pogona za BMW i Hydrogen NEXT

'Sustav gorivnih ćelija za pogonski sklop za BMW i Hydrogen NEXT stvara do 125 kW (170 KS) električne energije kemijskom reakcijom vodika i kisika iz okolnog zraka', objašnjava Jürgen Guldner, potpredsjednik Hydrogen Fuel Cell Projekti tehnologije i vozila u BMW grupi. To znači da vozilo ne emitira ništa osim vodene pare. Električni pretvarač smješten ispod gorivne ćelije prilagođava razinu napona i električnog pogonskog sklopa i akumulatora vršne snage, koji se napaja kočnom energijom, kao i energijom iz gorivne ćelije. U vozilu se nalazi i par spremnika od 700 bara, koji zajedno mogu sadržavati šest kilograma vodika. 'To jamči veliki domet bez obzira na vremenske uvjete', napominje Guldner. 'A dopunjavanje goriva traje samo tri do četiri minute.' Peta generacija eDrive jedinice postavljena za svoj debi u BMW-u iX3 također je u potpunosti integrirana u BMW i Hydrogen NEXT. Baterija vrhunske snage koja se nalazi iznad elektromotora ubrizgava dodatnu dozu dinamike pri preticanju ili ubrzanju. Ukupna snaga sustava od 275 kW (374 KS) potiče tipičnu dinamiku vožnje po kojoj je BMW poznat. Ovaj električni pogonski sklop s gorivnim ćelijama biti će pilot u maloj seriji temeljenoj na trenutnom BMW-u X5 koji BMW Group planira predstaviti 2022. Ponuda za kupce pokrenuta tehnologijom vodikovih gorivnih ćelija biti će na tržište najranije u drugoj polovici ovog desetljeća BMW Group, ovisno o globalnim tržišnim uvjetima i zahtjevima.