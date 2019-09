Županu Korenu pozlilo tijekom mise, u pomoć mu skočio saborski zastupnik Mirando Mrsić

Nedjeljno misno slavlje u Ludbregu za Darka Korena, župana Koprivničko-križevačke, završilo je u bolnici. Naime, tijekom mise županu je pozlilo te se srušio. U pomoć mu je priskočio liječnik Mirando Mrsić, predsjednik političke stranke Demokrati i bivši ministar rada i mirovinskog sustava u vladi Zorana Milanovića, te aktualni saborski zastupnik

'Sve se odigralo brzo, kao što to i bude prilikom gubljenja svijesti. Vidio sam da se župan Koren srušio i s obzirom na to da sam liječnik, logično je da momentalno priskočim u pomoć', kaže Mrsić za Jutarnji list i dodaje da je napravio onako kako se to radi u tim slučajevima. Župana je položio na bok, kako bi osigurao neometano disanje. Stajao je uz njega dok nije došla pomoć.