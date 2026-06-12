Zuji vam u ušima? Ne ignorirajte to - moglo bi biti prvi znak gubitka sluha

Osim što otežavaju slušanje, ta stanja mogu utjecati na san, koncentraciju i raspoloženje, a povezuju se i s povećanim rizikom od padova te ubrzanog kognitivnog propadanja.

Kad se govori o gubitku sluha, većina ljudi pomisli na postupan nestanak zvukova iz okoline. No jedan od najčešćih ranih znakova zapravo je teško praćenje razgovora, osobito u bučnim prostorima. Stručnjaci upozoravaju da gubitak sluha i tinitus (neugodno zvonjenje, zujanje ili šum u ušima) često nastaju zbog starenja ili dugotrajne izloženosti buci, prenosi Science Daily.

Susan Bianco (87) iz Lancastera primijetila je prve promjene kada su joj razgovori postali sve zahtjevniji. Često je molila supruga da ponovi ono što je rekao, a posebno joj je teško bilo pratiti razgovore u većim skupinama. 'Vrlo mi je teško čuti nešto u većoj skupini ljudi. Ako drugi razgovaraju, ne mogu razumjeti što govori osoba koju pokušavam slušati', rekla je. Kasnije je počela primjećivati i zujanje u ušima, osobito kada bi bila umorna.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko 13 posto odraslih ima poteškoće sa sluhom, a taj udio među starijima od 65 godina raste na 27 posto. Oko deset posto odraslih pati i od tinitusa.

'Starenje ne možemo zaustaviti, ali možemo poduzeti korake da bismo očuvali sluh i smanjili rizik od razvoja gubitka sluha i tinitusa', kaže audiologinja Jackie Price iz zdravstvenog sustava Penn State Health.