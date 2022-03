Zoričić i Puljak za veće ovlasti velikim gradovima

Sudionici konferencije "Veliki gradovi, oduzeti resursi", koja je u nedjelju održana u Puli, zahtijevaju da se velikim gradovima daju veće ovlasti kako bi "što bolje gospodarili u svom dvorištu" te građanima pružili usluge koje od grada i očekuju.

Ustvrdivši kako je tema dvodnevne konferencije, čiji je prvi dio jučer održan u Splitu, a drugi danas u Puli, iznimno važna, pulski gradonačelnik Filip Zoričić ustvrdio je da ondje gdje sustav koči razvoj jedne sredine, to nije nikako dobro za lokalnu zajednicu odnosno za gradove poput Splita, Rijeke i Pule.

Upravo iz tog razloga, smatra on, od velikog je značaja upravljati državnim, ali i županijskim prostorima koji se nalaze u velikim gradovima te na što bolji način upravljati svojim prostorom i tako razvijati grad.



Splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak najavio je kako će ta stranka ideju predstaviti kao zakonsku promjenu u Hrvatskom saboru.



"Teško je očekivati da će vladajuća većina koja želi zadržati ovakvo stanje na terenu, bez ikakvih promjena, to prihvatiti, ali za dvije i pol godine su parlamentarni izbori na kojima će se, nadam se, promijeniti odnos snaga u Hrvatskom saboru i bit ćemo spremni da novi saziv parlamenta odmah izglasa naše prijedloge", poručio je gradonačelnik Puljak.

Dodao je kako gradovi imaju bezbroj prepreka za ishodovati pojedinu dozvolu te kako se "sve te stvari mogu pojednostaviti".

Ustroj s 565 općina i 21 županiju predstavlja veliku rascjepkanost, što su danas potvrdili i stručnjaci koji tvrde kako niti jedna zemlja u Europi nema tako male jedinice. Mislim da bi one trebale biti veće, no nije na nama da to namećemo, već struka mora izraditi te prijedloge", dodao je Puljak.

U ime stranke Centar, potvrdio je vrlo dobru suradnju s Nezavisnom listom pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića.

"Suradnja će se zasigurno nastaviti, izbori su tek za dvije i pol godine, mi smo u ovom trenutku koncentrirani da građanima pružimo ono najbolje", poručio je Puljak.