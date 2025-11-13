Tko je 25-godišnja Hrvatica koja je postala glasnogovornica njujorškog gradonačelnika?

Demokratski socijalist Zohran Mamdani izabran je u utorak za 111. gradonačelnika New Yorka, postavši time prvi musliman na čelu najvećeg američkog grada. U izbornoj utrci pobijedio je bivšeg guvernera Andrewa Cuoma i republikanskog kandidata Curtisa Sliwu.

Odmah po Mamdanijevom dolasku na tu istaknutu poziciju, javnost je počela pažljivo pratiti i njegov privatni život – posebno zato što je suprugu upoznao putem aplikacije za upoznavanje.

Međuti, za Hrvate je ovaj gradonačelnik posebno zanimljiv jer mu je desna ruka 25-godišnja Hrvatica Dora Pekeč!

Tko je Dora?

Naime, Dora već dugo živi u Sjedinjenim Državama te je uključena u najvažnija politička zbivanja Demokratske stranke.

Obrazovanje je stekla na prestižnom Dukeu, gdje je studirala političke nauke, a fakultet ju je očito dobro pripremio za karijeru u kojoj gradi ozbiljan uspjeh, i to u tako mladoj dobi!

Prije negoli je postala dio Mamdanijevog izbornog stožera, Dora je radila u kampanji Brada Landera, demokrata koji je kasnije izgubio upravo od Mamdanija na stranačkim izborima. Njezin je angažman u stranci privukao pozornost vodećih ljudi Demokratske stranke pa je ubrzo pozvana da se priključi kampanji budućeg gradonačelnika.

Da ima ozbiljne političke ambicije, potvrđuje i činjenica da je prije izbora u New Yorku vodila komunikacije demokratskog Political Action Committeeja (PAC-a), organizacije zadužene za prikupljanje financijskih sredstava unutar stranke. U tom je poslu postigla zapažene rezultate – tijekom izbora 2024. godine prikupljeno je čak 290 milijuna dolara, a demokrati su uspjeli preuzeti četiri njujorška kongresna mjesta od republikanaca.

Prije toga Dora je stekla vrijedno iskustvo radeći na istim poslovima za demokratskog vijećnika Chicaga, Billa Conwayja.

Otac Dore Pekeč, Aleksandar Pekeč, ugledni je profesor na Poslovnoj školi Fuqua Sveučilišta Duke i član Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Doktorirao je na sveučilištu Rutgers, a diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu te je od 2010. do 2015. bio član Savjeta za gospodarstvo Predsjednika Republike.

Aleksandra Bakarić, Dorina majka, inženjerka je matematike i informatike, no danas se bavi dizajnom i ručnom izradom keramike.