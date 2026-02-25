Naoružani napadači ubili najmanje 25 ljudi u dva napada u Nigeriji

Napadači su napali Kirchingu u okrugu Madagali i Garahu u susjednom Hongu, dva sela na rubu šume Sambisa gdje djeluju Boko Haram i Islamska država Zapadnoafrička provincija (ISWAP).

Dvostruki napadi naglašavaju trajnu nesigurnost na sjeveroistoku Nigerije, epicentru 17-godišnje islamističke pobune, unatoč godinama vojnih kampanja.

Abubakar Lawan Kanuri, načelnik sela Kirchinga, rekao je za Reuters da su napadači stigli u utorak navečer odjeveni u vojne uniforme zbog kojih su ih stanovnici isprva zamijenili za vojnike u patroli. Rekao je da je 18 tijela pronađeno nakon što su naoružani napadači prošli kroz zajednicu.

U Garahi je sedam ljudi ubijeno kada su naoružani ljudi na više od 50 motocikala upali u selo i napali obližnju vojnu bazu, rekao je stanovnik Musa Isa, koji je dodao da je "jedva izbjegao smrt".

Napredovali su iz nekoliko smjerova i pogodili vojnu bazu, ubivši tri vojnika. Četiri stanovnika u bijegu su upucana, a škola je također zapaljena. Mnogi seljani su od tada pobjegli u Mubi, najbliži veliki grad, rekao je Isa.

Guverner savezne države Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, osudio je napade kao "kukavičke činove terorizma" i obećao da neće "dopustiti teroristima da potkopaju naše napore za obnovu mira i stabilnosti", prema izjavi njegovog glasnogovornika.