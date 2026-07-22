Ukrajina ponovno napala skladišta vodeće ruske online trgovine Wildberries

Lokalne vlasti također su priopćile da je jedan radnik poginuo u drugom južnom gradu, Armaviru , kada su ostaci drona pali na jedno od poduzeća. Guverner regije Krasnodar, Veniamin Kondratiev, također je rekao da je desetero ljudi ranjeno u napadu na skladišni kompleks, dok su ostaci drona oštetili dva nebodera u Krasnodaru, gdje nitko nije ozlijeđen.

Napadi na tvrtku koja je t oliko važna za gospodarstvo čine se kao proširenje kijevske strategije korištenja dronova dugog dometa za ometanje ruskih ratnih napora i pritisak na Kremlj da sklopi mir. Kim je rekla da su skladišta u Krasnodaru i Nevinnomysku napadnuta . Snimke s društvenih mreža, koje je potvrdio Reuters, pokazale su ogroman oblak dima u Krasnodaru.

Vlasti su priopćile da će poslati helikopter kako bi ugasio požar u skladištu u Krasnodaru. Ukupno je 105 ljudi sudjelovalo u gašenju požara. Prethodni napad ukrajinskih dronova u subotu ubio je osam radnika, izazvao požare i poremetio rad u Wildberriesu.

'Nema riječi kojima bi se opisali svi osjećaji i emocije uzrokovane napadima na obične ljude, na naše zaposlenike, na sve nas koji jednostavno radimo svoj posao', izjavila je Kim u objavi na Telegramu. Ukrajina nije komentirala nedavne napade.

Wildberries je započeo kao online trgovina koja je preprodavala odjeću iz europskih kataloga. Od tada je proširio svoj asortiman proizvoda i razvio se u tržište koje uključuje i dobavljače trećih strana. Wildberries nije komentirao razmjere štete.

Online prodaja diljem Rusije porasla je za 28 posto u 2025. na 11,5 bilijun rubalja (oko 128 milijardi eura), prema podacima Udruženja tvrtki za internetsku trgovinu. Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak rekao je da prodaja robe i usluga na digitalnim platformama iznosi oko 8,5 posto BDP-a.