Zelenski: Ukrajina će izvoziti oružje, ali ne Rusiji i njenim saveznicima

"Jedan od primjera su pomorski dronovi, na koje svijet računa i kojih imamo previše, kao i protutenkovsko oružje te još neke vrste (oružja)", istaknuo je Zelenski. Međutim, prioritet će i dalje biti dostavljanje oružja na prvu crtu bojišnice te obnavljanje ukrajinskog arsenala. Izvozni koncept bit će izrađen tijekom iduća dva tjedna.

"Zahvaljujući tom kontroliranom izvozu nastavit ćemo proizvoditi dronove za bojišnicu", izjavio je Zelenski u petak u večernjoj videoporuci. Domaća proizvodnja određenog oružja već je nadmašila potražnju, kazao je predsjednik.

Ukrajini će na prvom mjestu biti izvoz i suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim isporuke europskim partnerima i drugim zemljama koje su zainteresirane za ukrajinsko oružje, a koje su dosad pružale podršku Kijevu.

"Ukrajina neće svoje oružje dijeliti kao 'milostinju' onima koje nije bilo briga za Ukrajinu", rekao je Zelenski. Izvoz podliježe "pouzdanim provjerama" kako bi se osiguralo da "ukrajinske tehnologije" ne dospiju u ruske ruke ili ruke ruskih saveznika.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine, a u to je vrijeme primila dosad neviđenu razinu financijske pomoći i isporuka oružja od zapadnih saveznika, napominje dpa.