MASOVNI NAPAD RUSIJE

Poljska digla borbene avione i srušila ruske dronove: Operacija je u tijeku, ostanite doma

Izvor: tportal.hr  /  Autor: Neven Bučević
  • Maja Čohan
  • Zadnja izmjena 10.09.2025 06:40
  • Objavljeno 10.09.2025 u 06:05
Poljske oružane snage priopćile su da su jutros rasporedile svoje naoružanje kako bi neutralizirale objekte tipa dronova koji su „više puta narušili“ njihov zračni prostor.

„Korišteno je naoružanje i u tijeku su operacije lociranja oborenih objekata“, navodi se u ranijoj objavi, prenosi BBC. Potvrdili su da je zračni prostor zemlje „više puta narušen objektima tipa dronova“ tijekom ruskih napada na Ukrajinu.

Operativno zapovjedništvo vojske također je na X-u objavilo da je u tijeku operacija „identifikacije i neutralizacije ciljeva“.

  • 06:34

    06:34

    Neprekidne uzbune u Ukrajini

    Kako pristižu novi detalji o napadima dronovima u poljskom zračnom prostoru, ruski napadi nastavljaju se ubrzanim tempom diljem Ukrajine, praćeni neprekidnim uzbunama tijekom posljednjih nekoliko sati.

    U najnovijim ažuriranjima na svom službenom Telegram kanalu, ukrajinske oružane snage upozoravaju stanovništvo na nadolazeće dronove i krstareće rakete. 

    Upozorenja se objavljuju gotovo iz minute u minutu. Istodobno, građanima se upućuju stalni podsjetnici da se odmah sklone u skloništa ako se nađu u područjima pod napadom, javlja BBC.

  • 06:34

    06:34

    Tusk potvrdio „višestruka kršenja“ poljskog zračnog prostora.

    Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je u tijeku operacija „vezana uz višestruka kršenja poljskog zračnog prostora“.

    U objavi na X-u premijer je naveo da je u „stalnom kontaktu“ s Ministarstvom obrane te da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.

    Dodao je da je informirao glavnog tajnika NATO-a, Marka Ruttea, o situaciji, kao i o mjerama koje je Poljska poduzela protiv „objekata koji su narušili naš zračni prostor“. „U stalnom smo kontaktu“, naglasio je Tusk.

    Podsjetimo, Poljska je članica NATO-ova sigurnosnog saveza, koji povezuje Sjedinjene Američke Države i brojne europske zemlje u sustav kolektivne obrane.

    NATO-ovim operacijama u Poljskoj zapovijeda američka vojska.

  • 06:33

    06:33

    'Stvarna prijetnja Poljacima'

    U objavi na društvenoj mreži X, zapovjedništvo je istaknulo da su dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor „predstavljali stvarnu prijetnju sigurnosti poljskih građana“.

    Prema toj objavi, dronovi su, nakon ulaska u zračni prostor, oboreni, a trenutno su u tijeku operacije lociranja mogućih mjesta pada tih „objekata“. „Poljske i savezničke snage i sredstva ostaju u punoj pripravnosti za daljnje operacije“, stoji u priopćenju.

  • 06:33

    06:33

    Poljska vojska: Vojna operacija je u tijeku

    Poljska vojska upravo je izdala priopćenje u kojem navodi da je „u tijeku vojna operacija“. Također su pozvali građane da ostanu kod kuće, prenosi Reuters.

    Operacija „neutralizacije“ objekata koji su narušili poljski zračni prostor je u tijeku, izjavio je zamjenik poljskog ministra obrane Cezary Tomczyk. „Iznad Poljske u tijeku je operacija neutralizacije objekata koji su narušili i prešli granicu Republike Poljske“, napisao je Tomczyk na X-u.

    „Sve službe su angažirane. Molimo vas da pratite obavijesti poljske vojske i policije", dodao je.

  • 06:32

    06:32

    Masovni ruski napad u blizini granice.

    Ove mjere uslijedile su nakon što su NATO-ovi i poljski borbeni zrakoplovi stavljeni u stanje pripravnosti, dok je Rusija izvela još jedan masovni zračni napad na ukrajinske regije u neposrednoj blizini poljske granice.

    Poljske oružane snage potvrdile su na X-u da su njihovi zrakoplovi uzletjeli u hitnom postupku kako bi zaštitili nacionalni zračni prostor.

    „Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti na najviši stupanj pripravnosti“, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga

     

  • 06:31

    06:31

    Poljska zatvorila glavne zračne luke

    Četiri zračne luke u Poljskoj, uključujući i najveću u Varšavi, zatvorene su nakon izvješća da su ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor, prenosi novinska agencija Reuters.

    Dvije zračne luke u glavnom gradu Varšavi – glavna međunarodna zračna luka Chopin i zračna luka Varšava–Modlin – privremeno ne rade. Također su obustavljeni letovi u zračnoj luci Rzeszów–Jasionka, koja je najbliža ukrajinskoj granici i jedno od ključnih zračnih čvorišta te u zračnoj luci Lublin, stoji u obavijesti objavljenoj na mrežnoj stranici američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

