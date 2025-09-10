Poljska digla borbene avione i srušila ruske dronove: Operacija je u tijeku, ostanite doma

Tusk potvrdio „višestruka kršenja“ poljskog zračnog prostora.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je u tijeku operacija „vezana uz višestruka kršenja poljskog zračnog prostora“.

U objavi na X-u premijer je naveo da je u „stalnom kontaktu“ s Ministarstvom obrane te da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.

Dodao je da je informirao glavnog tajnika NATO-a, Marka Ruttea, o situaciji, kao i o mjerama koje je Poljska poduzela protiv „objekata koji su narušili naš zračni prostor“. „U stalnom smo kontaktu“, naglasio je Tusk.

Podsjetimo, Poljska je članica NATO-ova sigurnosnog saveza, koji povezuje Sjedinjene Američke Države i brojne europske zemlje u sustav kolektivne obrane.

NATO-ovim operacijama u Poljskoj zapovijeda američka vojska.