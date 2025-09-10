Poljska digla borbene avione i srušila ruske dronove: Operacija je u tijeku, ostanite doma

„Korišteno je naoružanje i u tijeku su operacije lociranja oborenih objekata“, navodi se u ranijoj objavi, prenosi BBC. Potvrdili su da je zračni prostor zemlje „više puta narušen objektima tipa dronova“ tijekom ruskih napada na Ukrajinu.
Operativno zapovjedništvo vojske također je na X-u objavilo da je u tijeku operacija „identifikacije i neutralizacije ciljeva“.
-
06:34
Neprekidne uzbune u Ukrajini
Kako pristižu novi detalji o napadima dronovima u poljskom zračnom prostoru, ruski napadi nastavljaju se ubrzanim tempom diljem Ukrajine, praćeni neprekidnim uzbunama tijekom posljednjih nekoliko sati.
U najnovijim ažuriranjima na svom službenom Telegram kanalu, ukrajinske oružane snage upozoravaju stanovništvo na nadolazeće dronove i krstareće rakete.
Upozorenja se objavljuju gotovo iz minute u minutu. Istodobno, građanima se upućuju stalni podsjetnici da se odmah sklone u skloništa ako se nađu u područjima pod napadom, javlja BBC.
-
06:34
Tusk potvrdio „višestruka kršenja“ poljskog zračnog prostora.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je u tijeku operacija „vezana uz višestruka kršenja poljskog zračnog prostora“.
U objavi na X-u premijer je naveo da je u „stalnom kontaktu“ s Ministarstvom obrane te da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.
Dodao je da je informirao glavnog tajnika NATO-a, Marka Ruttea, o situaciji, kao i o mjerama koje je Poljska poduzela protiv „objekata koji su narušili naš zračni prostor“. „U stalnom smo kontaktu“, naglasio je Tusk.
Podsjetimo, Poljska je članica NATO-ova sigurnosnog saveza, koji povezuje Sjedinjene Američke Države i brojne europske zemlje u sustav kolektivne obrane.
NATO-ovim operacijama u Poljskoj zapovijeda američka vojska.
-
06:33
'Stvarna prijetnja Poljacima'
U objavi na društvenoj mreži X, zapovjedništvo je istaknulo da su dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor „predstavljali stvarnu prijetnju sigurnosti poljskih građana“.
Prema toj objavi, dronovi su, nakon ulaska u zračni prostor, oboreni, a trenutno su u tijeku operacije lociranja mogućih mjesta pada tih „objekata“. „Poljske i savezničke snage i sredstva ostaju u punoj pripravnosti za daljnje operacije“, stoji u priopćenju.
-
06:33
Poljska vojska: Vojna operacija je u tijeku
Poljska vojska upravo je izdala priopćenje u kojem navodi da je „u tijeku vojna operacija“. Također su pozvali građane da ostanu kod kuće, prenosi Reuters.
Operacija „neutralizacije“ objekata koji su narušili poljski zračni prostor je u tijeku, izjavio je zamjenik poljskog ministra obrane Cezary Tomczyk. „Iznad Poljske u tijeku je operacija neutralizacije objekata koji su narušili i prešli granicu Republike Poljske“, napisao je Tomczyk na X-u.
„Sve službe su angažirane. Molimo vas da pratite obavijesti poljske vojske i policije", dodao je.
-
06:32
Masovni ruski napad u blizini granice.
Ove mjere uslijedile su nakon što su NATO-ovi i poljski borbeni zrakoplovi stavljeni u stanje pripravnosti, dok je Rusija izvela još jedan masovni zračni napad na ukrajinske regije u neposrednoj blizini poljske granice.
Poljske oružane snage potvrdile su na X-u da su njihovi zrakoplovi uzletjeli u hitnom postupku kako bi zaštitili nacionalni zračni prostor.
„Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja podignuti na najviši stupanj pripravnosti“, priopćilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga
-
06:31
Poljska zatvorila glavne zračne luke
Četiri zračne luke u Poljskoj, uključujući i najveću u Varšavi, zatvorene su nakon izvješća da su ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor, prenosi novinska agencija Reuters.
Dvije zračne luke u glavnom gradu Varšavi – glavna međunarodna zračna luka Chopin i zračna luka Varšava–Modlin – privremeno ne rade. Također su obustavljeni letovi u zračnoj luci Rzeszów–Jasionka, koja je najbliža ukrajinskoj granici i jedno od ključnih zračnih čvorišta te u zračnoj luci Lublin, stoji u obavijesti objavljenoj na mrežnoj stranici američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).