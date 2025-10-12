novi poziv

Zelenski: Razgovarao sam s Trumpom o jačanju protuzračne obrane

V. B./Hina

12.10.2025 u 17:51

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom drugi put u dva dana i da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, otpornosti i kapacitetima za napade projektilima dalekog dometa

"Razgovarali smo također o mnogim pojedinostima koje se odnose na energetski sektor. Predsjednik Trump dobro je informiran o svemu što se događa. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti naš dijalog i naši timovi vrše pripreme", objavio je Zelenski na X-u.

Kremlj je u nedjelju objavio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD da Ukrajini projektile dalekog dometa Tomahawk, upozorivši da je rat stigao do dramatičnog trenutka u kojem se događa eskalacija sa svih strana.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi prije nego pristane dati projektile Tomahawk želio znati što Ukrajina planira učiniti s njima jer ne želi eskalirati rat.

Zelenskij je istaknuo da bi Ukrajina koristila Tomahawke isključivo radi ostvarivanja vojnih ciljeva i da ne bi napadala civile u Rusiji.

