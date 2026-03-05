Velika analiza stanja u Ukrajini: Tko ima inicijativu i gdje se lomi obrana?

Rat u Ukrajini ulazi u petu godinu uz istodobne ukrajinske protunapade na jugu i nastavak snažne ruske ofenzive u Donbasu. Prema analizi ruskog neovisnog portala Meduza, na više sektora istodobno odvijaju se operacije koje bi mogle odrediti daljnji tijek borbi na istoku zemlje.

Ukrajinske oružane snage posljednjih tjedana provode protunapade na spoju Zaporiške, Dnjipropetrovske i Donjecke oblasti. Glavni smjer udara usmjeren je prema ruskim postrojbama koje su napredovale sjeverno od Huliaipolja, u dolini rijeke Hajčur. Prema Meduzi, ukrajinske brigade prebačene su sa smjera Pokrovska na sjeveroistok od Huliaipolja te su napredovale nekoliko kilometara. Trenutačno se vode borbe za sela Ternove i Berezove, koja se nalaze u pozadini ruskih snaga. Cilj je presjeći ruski kontingent ‘Vostok’, čije su se postrojbe duboko probile prema zapadu.

Ukrajinske snage istodobno napreduju iz više mostobrana – s južne obale rijeke Vovče te iz područja uz Hajčur. Namjera je odsjeći ruske postrojbe kod Ternuvate i dugoročno izbiti na cestu Velika Novosilka–Huliaipolje, čime bi se otežala ruska obrana tog grada. Meduza navodi da zasad nema vidljivih znakova da je rusko zapovjedništvo preusmjerilo veće pričuve prema tom sektoru. Glavne ruske snage nastavljaju ofenzivu prema zapadu, osobito kod Ternuvate i Zaližničnog. Pritisak na Dobropilju nakon pada Pokrovska Povlačenje dijela ukrajinskih brigada sa smjera Pokrovska oslabilo je obranu zapadnog dijela Donjecke oblasti. Ruske snage, koje su u siječnju nakon višemjesečnih borbi zauzele Pokrovsk i Mirnohrad, učvrstile su položaje i obnovile napredovanje prema gradu Dobropilji. Sjeverno od Pokrovska ruske postrojbe očistile su područje oko Rodinskog i približile se Bilickom, koje štiti prilaze Dobropilji s juga. Zauzeto je i naselje Novi Donbas, gdje su uslijedili ukrajinski protunapadi. Zapadno od Pokrovska vode se borbe za veliko selo Hrišine uz cestu Pokrovsk–Dnipro.

Dobropilja je posljednje veće urbano središte pod ukrajinskom kontrolom u zapadnom dijelu Donjecke oblasti. Ruske snage pokušale su je zauzeti već u kolovozu 2025., no tada su zaustavljene. Prema Meduzi, ovaj put raspolažu znatno većim resursima. Nova faza napada na Kostiantinjivku Istodobno, ruske snage pokrenule su novu fazu napada na Kostiantinjivku, istočno od Pokrovska. Nakon ranijih ograničenih uspjeha na jugoistočnim rubovima grada, probile su se s juga i jugozapada te potisnule ukrajinske postrojbe od akumulacijskog jezera Kleban-Bik. Grad je pod stalnim zračnim udarima. Sjeverno od Kostiantinjivke zračni napad uništio je branu, što je izazvalo poplavu na cesti Kostiantinjivka–Družkivka, glavnoj opskrbnoj ruti za ukrajinski garnizon. Ruske snage pokušavaju okružiti grad napredovanjem uz rijeku Kazeni Torec prema Družkivki, dok druga skupina pritišće s istoka, od kanala Siverski Donjec–Donbas. Time se stvara prijetnja potpunog operativnog okruženja Kostiantinjivke. Približavanje Slovjansku i Kramatorsku Na sjeveru Donbasa ruske snage nastavljaju napredovati prema aglomeraciji Slovjansk–Kramatorsk uz cestu Bahmut–Slovjansk. U zonu zapadno od Bahmuta prebačene su dodatne pričuve, uključujući 70. motoriziranu diviziju, ranije raspoređenu kod Hersona.

