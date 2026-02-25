Njemačka i Belgija 'zaprepaštene' zbog Mađarske: 'Polako ostajemo bez strpljenja'

Europska unija želi usvojiti dvadeseti paket sankcija protiv Rusije od njezine invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022., kao i europski zajam od 90 milijardi eura za financiranje vojnih i financijskih potreba Ukrajine u 2026. i 2027. godini.

Wadephul je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim belgijskim kolegom ponovno izrazio "zaprepaštenje" ponašanjem Mađarske, "kojim ta zemlja izdaje vlastitu borbu za slobodu".

Ali blizak saveznik ruskog predsjednika Putina, mađarski premijer Viktor Orban, blokira oba projekta i traži da Kijev najprije obnovi isporuke ruske nafte kroz naftovod Družba, oštećen u ruskim zračnim napadima u siječnju.

"Svi smo svjesni osjetljivog razdoblja koje sa sobom donose izbori", kazao je Prévot u trenutku kada mađarski nacionalistički vođa zaostaje za oporbenim kandidatom u anketama uoči parlamentarnih izbora koji će se održati 12. travnja.

"No usuditi se držati sudbinu i potrebe Ukrajine i njezina naroda kao taoce u kontekstu rata, čini mi se poput crvene linije", dodao je.

Napomenuo je da je mađarski premijer i ranije prkosio Europskoj uniji kada se radilo o ovom pitanju.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je u utorak bila u Kijevu rekla je da će EU odobriti zajam Ukrajini "na ovaj ili onaj način", unatoč opstruiranju Budimpešte.

